Тарасенко провел лучший матч в НХЛ и повторил лучший результат Кузнецова

Нападающий Владимир Тарасенко принял активное участие в гостевой победе «Сент-Луиса» над «Баффало» (6:2) в регулярном чемпионате НХЛ, добавив к трем голам две результативные передачи. 30-летний форвард впервые в заокеанской карьере набрал пять баллов за игру. Ранее лучшим результатом нападающего были четыре очка за матч, которые он выбивал пять раз.

Лучшие матчи Владимира Тарасенко в НХЛ

Дата Команда Матч Голы Передачи Очки 15.04.2022 Сент-Луис Баффало (г) — 6:2 3 2 5 29.10.2014 Сент-Луис Даллас (г) — 5:2 3 1 4 17.12.2014 Сент-Луис Лос-Анджелес (д) — 5:4 3 1 4 02.12.2016 Сент-Луис Тампа-Бэй (д) — 4:3 ОТ 3 1 4 22.11.2017 Сент-Луис Эдмонтон (д) — 8:3 2 2 4 13.11.2016 Сент-Луис Коламбус (г) — 4:8 1 3 4

За последние 10 сезонов российским игроком девять раз удавалось набрать по пять очков за игру. А оформить хет-трик в таком матче получалось лишь у Евгения Кузнецова, который в 2015 году сделал 3+2 в гостях у «Эдмонтона». Три пятиочковых игры провел Артемий Панарин, две — Никита Кучеров, по одной — помимо Кузнецов и Тарасенко — Евгений Малкин и Андрей Марков.

Пятиочковые матчи россиян в последние 10 сезонов

Дата Игрок Команда Матч О (Г+П) 24.10.2015 Евгений Кузнецов Вашингтон Эдмонтон (г) — 7:4 5 (3+2) 15.04.2022 Владимир Тарасенко Сент-Луис Баффало (г) — 6:2 5 (3+2) 19.02.2019 Никита Кучеров Тампа-Бэй Коламбус (г) — 5:1 5 (2+3) 28.11.2019 Евгений Малкин Питтсбург Ванкувер (д) — 8:6 5 (2+3) 14.01.2020 Артемий Панарин Рейнджерс Айлендерс (д) — 6:2 5 (2+3) 24.10.2015 Андрей Марков Монреаль Баффало (г) — 7:2 5 (1+4) 23.12.2018 Никита Кучеров Тампа-Бэй Эдмонтон (г) -6:3 5 (1+4) 13.03.2022 Артемий Панарин Рейнджерс Даллас (г) -7:4 5 (1+4) 09.12.2017 Артемий Панарин Коламбус Нью-Джерси (д) -5:3 5 (0+5)

В 67 матчах сезона-2021/22 Тарасенко выбил 72 (31+41) очка. Это четвертый результат в карьере форварда, но от личного рекорда Владимира отделяет всего четыре балла. А до конца сезона «блюзменам» нужно провести еще восемь игр. Кстати, ассистентский рекорд Тарасенко уже побил, а вот от снайперского графика отстает очень серьезно.

Сезоны Владимира Тарасенко в НХЛ