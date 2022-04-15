Тарасенко провел лучший матч в НХЛ и повторил лучший результат Кузнецова
Нападающий Владимир Тарасенко принял активное участие в гостевой победе «Сент-Луиса» над «Баффало» (6:2) в регулярном чемпионате НХЛ, добавив к трем голам две результативные передачи. 30-летний форвард впервые в заокеанской карьере набрал пять баллов за игру. Ранее лучшим результатом нападающего были четыре очка за матч, которые он выбивал пять раз.
Лучшие матчи Владимира Тарасенко в НХЛ
|
Дата
|
Команда
|
Матч
|
Голы
|
Передачи
|
Очки
|
15.04.2022
|
Сент-Луис
|
Баффало (г) — 6:2
|
3
|
2
|
5
|
29.10.2014
|
Сент-Луис
|
Даллас (г) — 5:2
|
3
|
1
|
4
|
17.12.2014
|
Сент-Луис
|
Лос-Анджелес (д) — 5:4
|
3
|
1
|
4
|
02.12.2016
|
Сент-Луис
|
Тампа-Бэй (д) — 4:3 ОТ
|
3
|
1
|
4
|
22.11.2017
|
Сент-Луис
|
Эдмонтон (д) — 8:3
|
2
|
2
|
4
|
13.11.2016
|
Сент-Луис
|
Коламбус (г) — 4:8
|
1
|
3
|
4
За последние 10 сезонов российским игроком девять раз удавалось набрать по пять очков за игру. А оформить хет-трик в таком матче получалось лишь у Евгения Кузнецова, который в 2015 году сделал 3+2 в гостях у «Эдмонтона». Три пятиочковых игры провел Артемий Панарин, две — Никита Кучеров, по одной — помимо Кузнецов и Тарасенко — Евгений Малкин и Андрей Марков.
Пятиочковые матчи россиян в последние 10 сезонов
|
Дата
|
Игрок
|
Команда
|
Матч
|
О (Г+П)
|
24.10.2015
|
Евгений Кузнецов
|
Вашингтон
|
Эдмонтон (г) — 7:4
|
5 (3+2)
|
15.04.2022
|
Владимир Тарасенко
|
Сент-Луис
|
Баффало (г) — 6:2
|
5 (3+2)
|
19.02.2019
|
Никита Кучеров
|
Тампа-Бэй
|
Коламбус (г) — 5:1
|
5 (2+3)
|
28.11.2019
|
Евгений Малкин
|
Питтсбург
|
Ванкувер (д) — 8:6
|
5 (2+3)
|
14.01.2020
|
Артемий Панарин
|
Рейнджерс
|
Айлендерс (д) — 6:2
|
5 (2+3)
|
24.10.2015
|
Андрей Марков
|
Монреаль
|
Баффало (г) — 7:2
|
5 (1+4)
|
23.12.2018
|
Никита Кучеров
|
Тампа-Бэй
|
Эдмонтон (г) -6:3
|
5 (1+4)
|
13.03.2022
|
Артемий Панарин
|
Рейнджерс
|
Даллас (г) -7:4
|
5 (1+4)
|
09.12.2017
|
Артемий Панарин
|
Коламбус
|
Нью-Джерси (д) -5:3
|
5 (0+5)
В 67 матчах сезона-2021/22 Тарасенко выбил 72 (31+41) очка. Это четвертый результат в карьере форварда, но от личного рекорда Владимира отделяет всего четыре балла. А до конца сезона «блюзменам» нужно провести еще восемь игр. Кстати, ассистентский рекорд Тарасенко уже побил, а вот от снайперского графика отстает очень серьезно.
Сезоны Владимира Тарасенко в НХЛ
|
Сезон
|
Команда
|
И
|
Г
|
П
|
О
|
Ср.
|
2012/13
|
Сент-Луис
|
38
|
8
|
11
|
19
|
0,50
|
2013/14
|
Сент-Луис
|
64
|
21
|
22
|
43
|
0,67
|
2014/15
|
Сент-Луис
|
77
|
37
|
36
|
73
|
0,95
|
2015/16
|
Сент-Луис
|
80
|
40
|
34
|
74
|
0,93
|
2016/17
|
Сент-Луис
|
82
|
39
|
36
|
75
|
0,91
|
2017/18
|
Сент-Луис
|
80
|
33
|
33
|
66
|
0,83
|
2018/19
|
Сент-Луис
|
76
|
33
|
35
|
68
|
0,89
|
2019/20
|
Сент-Луис
|
10
|
3
|
7
|
10
|
1,00
|
2020/21
|
Сент-Луис
|
24
|
4
|
10
|
14
|
0,58
|
2021/22
|
Сент-Луис
|
67
|
31
|
41
|
72
|
1,07
|
Итого
|
|
598
|
249
|
265
|
514
|
0,86
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|75
|48
|27
|104
|2
|Рейнджерс
|75
|48
|27
|102
|3
|Питтсбург
|76
|43
|33
|97
|4
|Вашингтон
|74
|41
|33
|92
|5
|Айлендерс
|73
|34
|39
|77
|6
|Коламбус
|74
|35
|39
|76
|7
|Нью-Джерси
|74
|26
|48
|58
|8
|Филадельфия
|74
|23
|51
|57
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|73
|52
|21
|110
|2
|Торонто
|74
|48
|26
|102
|3
|Тампа-Бэй
|74
|45
|29
|98
|4
|Бостон
|74
|45
|29
|95
|5
|Детройт
|74
|29
|45
|68
|6
|Баффало
|76
|27
|49
|65
|7
|Оттава
|74
|28
|46
|62
|8
|Монреаль
|74
|20
|54
|51
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|74
|54
|20
|114
|2
|Миннесота
|73
|46
|27
|98
|3
|Сент-Луис
|74
|44
|30
|98
|4
|Нэшвилл
|74
|42
|32
|89
|5
|Даллас
|74
|42
|32
|89
|6
|Виннипег
|74
|35
|39
|81
|7
|Чикаго
|74
|25
|49
|61
|8
|Аризона
|74
|22
|52
|49
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|74
|45
|29
|99
|2
|Эдмонтон
|75
|43
|32
|92
|3
|Лос-Анджелес
|76
|39
|37
|88
|4
|Вегас
|75
|41
|34
|87
|5
|Ванкувер
|75
|37
|38
|84
|6
|Анахайм
|76
|29
|47
|72
|7
|Сан-Хосе
|73
|29
|44
|69
|8
|Сиэтл
|73
|23
|50
|52
|15.04
|02:00
|
Баффало – Сент-Луис
|2 : 6
|15.04
|02:00
|
Бостон – Оттава
|2 : 3
|15.04
|02:00
|
Каролина – Детройт
|0 : 3
|15.04
|02:00
|
Питтсбург – Айлендерс
|6 : 3
|15.04
|02:00
|
Тампа-Бэй – Анахайм
|4 : 3 ОТ
|15.04
|02:00
|
Торонто – Вашингтон
|7 : 3
|15.04
|03:00
|
Нэшвилл – Эдмонтон
|0 : 4
|15.04
|03:00
|
Даллас – Миннесота
|2 : 3 ОТ
|15.04
|03:30
|
Чикаго – Сан-Хосе
|5 : 4 Б
|15.04
|04:00
|
Калгари – Вегас
|1 : 6
|15.04
|04:00
|
Колорадо – Нью-Джерси
|3 : 1
|15.04
|05:00
|
Ванкувер – Аризона
|7 : 1
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|74
|110
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|74
|105
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|73
|105
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|69
|58
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|74
|54
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|75
|50
|И
|КН
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|51
|2.09
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|49
|2.09
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|59
|2.2