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Сегодня, 16:00

Тарасенко провел лучший матч в НХЛ и повторил лучший результат Кузнецова

Кирилл Бурдаков
Корреспондент
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Нападающий Владимир Тарасенко принял активное участие в гостевой победе «Сент-Луиса» над «Баффало» (6:2) в регулярном чемпионате НХЛ, добавив к трем голам две результативные передачи. 30-летний форвард впервые в заокеанской карьере набрал пять баллов за игру. Ранее лучшим результатом нападающего были четыре очка за матч, которые он выбивал пять раз.

Лучшие матчи Владимира Тарасенко в НХЛ

Дата

Команда

Матч

Голы

Передачи

Очки

15.04.2022

Сент-Луис

Баффало (г) — 6:2

3

2

5

29.10.2014

Сент-Луис

Даллас (г) — 5:2

3

1

4

17.12.2014

Сент-Луис

Лос-Анджелес (д) — 5:4

3

1

4

02.12.2016

Сент-Луис

Тампа-Бэй (д) — 4:3 ОТ

3

1

4

22.11.2017

Сент-Луис

Эдмонтон (д) — 8:3

2

2

4

13.11.2016

Сент-Луис

Коламбус (г) — 4:8

1

3

4

За последние 10 сезонов российским игроком девять раз удавалось набрать по пять очков за игру. А оформить хет-трик в таком матче получалось лишь у Евгения Кузнецова, который в 2015 году сделал 3+2 в гостях у «Эдмонтона». Три пятиочковых игры провел Артемий Панарин, две — Никита Кучеров, по одной — помимо Кузнецов и Тарасенко — Евгений Малкин и Андрей Марков.

Пятиочковые матчи россиян в последние 10 сезонов

Дата

Игрок

Команда

Матч

О (Г+П)

24.10.2015

Евгений Кузнецов

Вашингтон

Эдмонтон (г) — 7:4

5 (3+2)

15.04.2022

Владимир Тарасенко

Сент-Луис

Баффало (г) — 6:2

5 (3+2)

19.02.2019

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

Коламбус (г) — 5:1

5 (2+3)

28.11.2019

Евгений Малкин

Питтсбург

Ванкувер (д) — 8:6

5 (2+3)

14.01.2020

Артемий Панарин

Рейнджерс

Айлендерс (д) — 6:2

5 (2+3)

24.10.2015

Андрей Марков

Монреаль

Баффало (г) — 7:2

5 (1+4)

23.12.2018

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

Эдмонтон (г) -6:3

5 (1+4)

13.03.2022

Артемий Панарин

Рейнджерс

Даллас (г) -7:4

5 (1+4)

09.12.2017

Артемий Панарин

Коламбус

Нью-Джерси (д) -5:3

5 (0+5)

В 67 матчах сезона-2021/22 Тарасенко выбил 72 (31+41) очка. Это четвертый результат в карьере форварда, но от личного рекорда Владимира отделяет всего четыре балла. А до конца сезона «блюзменам» нужно провести еще восемь игр. Кстати, ассистентский рекорд Тарасенко уже побил, а вот от снайперского графика отстает очень серьезно.

Сезоны Владимира Тарасенко в НХЛ

Сезон

Команда

И

Г

П

О

Ср.

2012/13

Сент-Луис

38

8

11

19

0,50

2013/14

Сент-Луис

64

21

22

43

0,67

2014/15

Сент-Луис

77

37

36

73

0,95

2015/16

Сент-Луис

80

40

34

74

0,93

2016/17

Сент-Луис

82

39

36

75

0,91

2017/18

Сент-Луис

80

33

33

66

0,83

2018/19

Сент-Луис

76

33

35

68

0,89

2019/20

Сент-Луис

10

3

7

10

1,00

2020/21

Сент-Луис

24

4

10

14

0,58

2021/22

Сент-Луис

67

31

41

72

1,07

Итого

598

249

265

514

0,86

Владимир Тарасенко (хоккей)
ХК Сент-Луис Блюз
0
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Тарасенко сравнялся с Жамновым в списке лучших российских снайперов в НХЛ
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Положение команд
Футбол
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 75 48 27 104
2 Рейнджерс 75 48 27 102
3 Питтсбург 76 43 33 97
4 Вашингтон 74 41 33 92
5 Айлендерс 73 34 39 77
6 Коламбус 74 35 39 76
7 Нью-Джерси 74 26 48 58
8 Филадельфия 74 23 51 57
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 73 52 21 110
2 Торонто 74 48 26 102
3 Тампа-Бэй 74 45 29 98
4 Бостон 74 45 29 95
5 Детройт 74 29 45 68
6 Баффало 76 27 49 65
7 Оттава 74 28 46 62
8 Монреаль 74 20 54 51
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 74 54 20 114
2 Миннесота 73 46 27 98
3 Сент-Луис 74 44 30 98
4 Нэшвилл 74 42 32 89
5 Даллас 74 42 32 89
6 Виннипег 74 35 39 81
7 Чикаго 74 25 49 61
8 Аризона 74 22 52 49
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 74 45 29 99
2 Эдмонтон 75 43 32 92
3 Лос-Анджелес 76 39 37 88
4 Вегас 75 41 34 87
5 Ванкувер 75 37 38 84
6 Анахайм 76 29 47 72
7 Сан-Хосе 73 29 44 69
8 Сиэтл 73 23 50 52
Результаты / календарь
5.04
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15.04
16.04
17.04
18.04
19.04
20.04
15.04 02:00
Баффало – Сент-Луис
 2 : 6
15.04 02:00
Бостон – Оттава
 2 : 3
15.04 02:00
Каролина – Детройт
 0 : 3
15.04 02:00
Питтсбург – Айлендерс
6 : 3
15.04 02:00
Тампа-Бэй – Анахайм
 4 : 3 ОТ
15.04 02:00
Торонто – Вашингтон
 7 : 3
15.04 03:00
Нэшвилл – Эдмонтон
 0 : 4
15.04 03:00
Даллас – Миннесота
 2 : 3 ОТ
15.04 03:30
Чикаго – Сан-Хосе
 5 : 4 Б
15.04 04:00
Калгари – Вегас
 1 : 6
15.04 04:00
Колорадо – Нью-Джерси
 3 : 1
15.04 05:00
Ванкувер – Аризона
 7 : 1
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Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 74 110
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 74 105
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 73 105
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 69 58
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 74 54
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 75 50
И КН
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 51 2.09
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 49 2.09
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 59 2.2
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