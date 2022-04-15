Тарасенко сравнялся с Жамновым в списке лучших российских снайперов в НХЛ
Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко оформил хет-трик в матче против «Баффало» (6:2) и довел счет голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 249. Форвард «Сент-Луиса» в списке лучших российских снайперов сравнялся с Алексеем Жамновым, проведшим на 209 матчей больше. От замыкающего десятку лучших Павла Дацюка Владимир отстает на 65 голов, от Александра Овечкина — на 527.
Лучшие российские снайперы в истории НХЛ
|
Игрок
|
Команды
|
Матчи
|
Голы
|
Александр Овечкин
|
Вашингтон
|
1269
|
776
|
Сергей Федоров
|
Детройт, Анахайм, Коламбус, Вашингтон
|
1248
|
483
|
Александр Могильный
|
Баффало, Ванкувер, Нью-Джерси, Торонто
|
990
|
473
|
Илья Ковальчук
|
Атланта, Нью-Джерси, Лос-Анджелес, Монреаль, Вашингтон
|
926
|
443
|
Павел Буре
|
Ванкувер, Флорида, Рейнджерс
|
702
|
437
|
Евгений Малкин
|
Питтсбург
|
977
|
441
|
Алексей Ковалев
|
Рейнджерс, Питтсбург, Монреаль, Оттава, Флорида
|
1316
|
430
|
Вячеслав Козлов
|
Детройт, Баффало, Атланта
|
1182
|
356
|
Алексей Яшин
|
Оттава, Айлендерс
|
850
|
337
|
Павел Дацюк
|
Детройт
|
953
|
314
|
Владимир Тарасенко
|
Сент-Луис
|
598
|
249
|
Алексей Жамнов
|
Виннипег, Чикаго, Филадельфия, Бостон
|
807
|
249
|
Александр Семин
|
Вашингтон, Каролина, Монреаль
|
650
|
239
|
Никита Кучеров
|
Тампа-Бэй
|
554
|
237
По числу победных голов в сезоне-2021/22 — девять — Владимир делит четвертое место. По 10 решающих шайб записали на свой счет американцы Джейсон Робертсон и Крис Крайдер, 11 — только немец Леон Драйзайтль.
Лидеры по победным голам в сезоне-2021/22
|
Игрок
|
Страна
|
Команда
|
Матчи
|
Голы
|
Победные
|
Леон Драйзайтль
|
Германия
|
Эдмонтон
|
74
|
54
|
11
|
Джейсон Робертсон
|
США
|
Даллас
|
66
|
36
|
10
|
Крис Крайдер
|
США
|
Калгари
|
75
|
50
|
10
|
Сидни Кросби
|
Канада
|
Питтсбург
|
63
|
29
|
9
|
Владимир Тарасенко
|
Россия
|
Сент-Луис
|
67
|
31
|
9
|
ОстонМэттьюс
|
США
|
Торонто
|
69
|
58
|
9
|
Давид Пастрняк
|
Чехия
|
Бостон
|
69
|
38
|
9
|
Коннор Макдэвид
|
Канада
|
Эдмонтон
|
74
|
42
|
9
|
Джонни Годро
|
США
|
Калгари
|
74
|
34
|
9
Тарасенко в четвертый раз в карьере выбил 70 очков за регулярку. По числу 70-балльных сезонов Владимир сравнялся с Никитой Кучеровым, Евгением Кузнецовым и Алексеем Ковалевым. Рекордом — 12 сезонов — владеет Александр Овечкин, немного отстает Евгений Малкин. Отдельного упоминания заслуживает Артемий Панарин, который набирал по 70 баллов в шести из семи сезонов.
Российские игроки, набиравшие 70 очков за сезон в НХЛ более трех раз
|
Игрок
|
Сезоны
|
Сезоны 70+
|
Лучший результат
|
|
|
|
|
Сезон
|
Очки
|
Александр Овечкин
|
17
|
12
|
2007/08
|
112 (65+47)
|
Евгений Малкин
|
16
|
11
|
2008/09
|
113 (35+78)
|
Илья Ковальчук
|
13
|
7
|
2005/06
|
98 (52+46)
|
Александр Могильный
|
16
|
7
|
1992/93
|
127 (76+51)
|
Артемий Панарин
|
7
|
6
|
2019/20
|
95 (32+63)
|
Алексей Яшин
|
12
|
6
|
1998/99
|
94 (44+50)
|
Сергей Федоров
|
18
|
6
|
1993/94
|
120 (56+64)
|
Вячеслав Козлов
|
18
|
6
|
2006/07
|
80 (28+52)
|
Павел Буре
|
12
|
5
|
1992/93
|
110 (60+50)
|
Павел Дацюк
|
14
|
5
|
2008/09
|
97 (32+65)
|
Никита Кучеров
|
8
|
4
|
2018/19
|
128 (41+87)
|
Евгений Кузнецов
|
9
|
4
|
2017/18
|
83 (27+56)
|
Владимир Тарасенко
|
10
|
4
|
2016/17
|
75 (39+36)
|
Алексей Ковалев
|
19
|
4
|
2000/01
|
95 (44+51)
В списке лучших российских бомбардиров НХЛ Тарасенко занимает 21-е место, всего на три балла отставая от Александра Семина. Из действующих хоккеистов-россиянВладимир занимает пятое место, уступая Александру Овечкину (1-й), Евгению Малкину (3-й), Никите Кучерову (15-й) и Артемию Панарину (18-й).
Лучшие российские бомбардиры в истории НХЛ
|
Игрок
|
Команды
|
Матчи
|
О (Г+П)
|
Александр Овечкин
|
Вашингтон
|
1269
|
1405 (776+629)
|
Сергей Федоров
|
Детройт, Анахайм, Коламбус, Вашингтон
|
1248
|
1179 (483+696)
|
Евгений Малкин
|
Питтсбург
|
977
|
1141 (441+700)
|
Александр Могильный
|
Баффало, Ванкувер, Нью-Джерси, Торонто
|
990
|
1032 (473+559)
|
Алексей Ковалев
|
Рейнджерс, Питтсбург, Монреаль, Оттава, Флорида
|
1316
|
1029 (430+599)
|
Павел Дацюк
|
Детройт
|
953
|
918 (314+604)
|
Илья Ковальчук
|
Атланта, Нью-Джерси, Лос-Анджелес, Монреаль, Вашингтон
|
926
|
876 (443+433)
|
Вячеслав Козлов
|
Детройт, Баффало, Атланта
|
1182
|
853 (356+497)
|
Сергей Гончар
|
Вашингтон, Бостон, Питтсбург, Оттава, Даллас, Монреаль
|
1301
|
811 (220+591)
|
Алексей Яшин
|
Оттава, Айлендерс
|
850
|
781 (337+444)
|
Павел Буре
|
Ванкувер, Флорида, Рейнджерс
|
702
|
779 (437+342)
|
Сергей Зубов
|
Рейнджерс, Питтсбург, Даллас
|
1068
|
771 (152+619)
|
Алексей Жамнов
|
Виннипег, Чикаго, Филадельфия, Бостон
|
807
|
719 (249+470)
|
Игорь Ларионов
|
Ванкувер, Сан-Хосе, Детройт, Флорида, Нью-Джерси
|
921
|
644 (169+475)
|
Никита Кучеров
|
Тампа-Бэй
|
554
|
594 (237+357)
|
Андрей Марков
|
Монреаль
|
990
|
572 (119+453)
|
Сергей Самсонов
|
Бостон, Эдмонтон, Монреаль, Чикаго, Каролина, Флорида
|
888
|
571 (235+336)
|
Артемий Панарин
|
Чикаго, Коламбус, Рейнджерс
|
503
|
562 (187+375)
|
Виктор Козлов
|
Сан-Хосе, Флорида, Нью-Джерси, Айлендерс, Вашингтон
|
897
|
537 (198+339)
|
Александр Семин
|
Вашингтон, Каролина, Монреаль
|
650
|
517 (239+278)
|
Владимир Тарасенко
|
Сент-Луис
|
598
|
514 (249+265)
|
Валерий Каменский
|
Квебек/Колорадо, Рейнджерс, Даллас, Нью-Джерси
|
637
|
501 (200+301)
|
Евгений Кузнецов
|
Вашингтон
|
591
|
490 (152+338)
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|75
|48
|27
|104
|2
|Рейнджерс
|75
|48
|27
|102
|3
|Питтсбург
|76
|43
|33
|97
|4
|Вашингтон
|74
|41
|33
|92
|5
|Айлендерс
|73
|34
|39
|77
|6
|Коламбус
|74
|35
|39
|76
|7
|Нью-Джерси
|74
|26
|48
|58
|8
|Филадельфия
|74
|23
|51
|57
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|73
|52
|21
|110
|2
|Торонто
|74
|48
|26
|102
|3
|Тампа-Бэй
|74
|45
|29
|98
|4
|Бостон
|74
|45
|29
|95
|5
|Детройт
|74
|29
|45
|68
|6
|Баффало
|76
|27
|49
|65
|7
|Оттава
|74
|28
|46
|62
|8
|Монреаль
|74
|20
|54
|51
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|74
|54
|20
|114
|2
|Миннесота
|73
|46
|27
|98
|3
|Сент-Луис
|74
|44
|30
|98
|4
|Нэшвилл
|74
|42
|32
|89
|5
|Даллас
|74
|42
|32
|89
|6
|Виннипег
|74
|35
|39
|81
|7
|Чикаго
|74
|25
|49
|61
|8
|Аризона
|74
|22
|52
|49
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|74
|45
|29
|99
|2
|Эдмонтон
|75
|43
|32
|92
|3
|Лос-Анджелес
|76
|39
|37
|88
|4
|Вегас
|75
|41
|34
|87
|5
|Ванкувер
|75
|37
|38
|84
|6
|Анахайм
|76
|29
|47
|72
|7
|Сан-Хосе
|73
|29
|44
|69
|8
|Сиэтл
|73
|23
|50
|52
|15.04
|02:00
|
Баффало – Сент-Луис
|2 : 6
|15.04
|02:00
|
Бостон – Оттава
|2 : 3
|15.04
|02:00
|
Каролина – Детройт
|0 : 3
|15.04
|02:00
|
Питтсбург – Айлендерс
|6 : 3
|15.04
|02:00
|
Тампа-Бэй – Анахайм
|4 : 3 ОТ
|15.04
|02:00
|
Торонто – Вашингтон
|7 : 3
|15.04
|03:00
|
Нэшвилл – Эдмонтон
|0 : 4
|15.04
|03:00
|
Даллас – Миннесота
|2 : 3 ОТ
|15.04
|03:30
|
Чикаго – Сан-Хосе
|5 : 4 Б
|15.04
|04:00
|
Калгари – Вегас
|1 : 6
|15.04
|04:00
|
Колорадо – Нью-Джерси
|3 : 1
|15.04
|05:00
|
Ванкувер – Аризона
|7 : 1
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|74
|110
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|74
|105
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|73
|105
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|69
|58
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|74
|54
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|75
|50
|И
|КН
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|51
|2.09
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|49
|2.09
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|59
|2.2