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Сегодня, 15:55

Тарасенко сравнялся с Жамновым в списке лучших российских снайперов в НХЛ

Кирилл Бурдаков
Корреспондент
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Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко оформил хет-трик в матче против «Баффало» (6:2) и довел счет голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 249. Форвард «Сент-Луиса» в списке лучших российских снайперов сравнялся с Алексеем Жамновым, проведшим на 209 матчей больше. От замыкающего десятку лучших Павла Дацюка Владимир отстает на 65 голов, от Александра Овечкина — на 527.

Лучшие российские снайперы в истории НХЛ

Игрок

Команды

Матчи

Голы

Александр Овечкин

Вашингтон

1269

776

Сергей Федоров

Детройт, Анахайм, Коламбус, Вашингтон

1248

483

Александр Могильный

Баффало, Ванкувер, Нью-Джерси, Торонто

990

473

Илья Ковальчук

Атланта, Нью-Джерси, Лос-Анджелес, Монреаль, Вашингтон

926

443

Павел Буре

Ванкувер, Флорида, Рейнджерс

702

437

Евгений Малкин

Питтсбург

977

441

Алексей Ковалев

Рейнджерс, Питтсбург, Монреаль, Оттава, Флорида

1316

430

Вячеслав Козлов

Детройт, Баффало, Атланта

1182

356

Алексей Яшин

Оттава, Айлендерс

850

337

Павел Дацюк

Детройт

953

314

Владимир Тарасенко

Сент-Луис

598

249

Алексей Жамнов

Виннипег, Чикаго, Филадельфия, Бостон

807

249

Александр Семин

Вашингтон, Каролина, Монреаль

650

239

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

554

237

По числу победных голов в сезоне-2021/22 — девять — Владимир делит четвертое место. По 10 решающих шайб записали на свой счет американцы Джейсон Робертсон и Крис Крайдер, 11 — только немец Леон Драйзайтль.

Лидеры по победным голам в сезоне-2021/22

Игрок

Страна

Команда

Матчи

Голы

Победные

Леон Драйзайтль

Германия

Эдмонтон

74

54

11

Джейсон Робертсон

США

Даллас

66

36

10

Крис Крайдер

США

Калгари

75

50

10

Сидни Кросби

Канада

Питтсбург

63

29

9

Владимир Тарасенко

Россия

Сент-Луис

67

31

9

ОстонМэттьюс

США

Торонто

69

58

9

Давид Пастрняк

Чехия

Бостон

69

38

9

Коннор Макдэвид

Канада

Эдмонтон

74

42

9

Джонни Годро

США

Калгари

74

34

9

Тарасенко в четвертый раз в карьере выбил 70 очков за регулярку. По числу 70-балльных сезонов Владимир сравнялся с Никитой Кучеровым, Евгением Кузнецовым и Алексеем Ковалевым. Рекордом — 12 сезонов — владеет Александр Овечкин, немного отстает Евгений Малкин. Отдельного упоминания заслуживает Артемий Панарин, который набирал по 70 баллов в шести из семи сезонов.

Российские игроки, набиравшие 70 очков за сезон в НХЛ более трех раз

Игрок

Сезоны

Сезоны 70+

Лучший результат

Сезон

Очки

Александр Овечкин

17

12

2007/08

112 (65+47)

Евгений Малкин

16

11

2008/09

113 (35+78)

Илья Ковальчук

13

7

2005/06

98 (52+46)

Александр Могильный

16

7

1992/93

127 (76+51)

Артемий Панарин

7

6

2019/20

95 (32+63)

Алексей Яшин

12

6

1998/99

94 (44+50)

Сергей Федоров

18

6

1993/94

120 (56+64)

Вячеслав Козлов

18

6

2006/07

80 (28+52)

Павел Буре

12

5

1992/93

110 (60+50)

Павел Дацюк

14

5

2008/09

97 (32+65)

Никита Кучеров

8

4

2018/19

128 (41+87)

Евгений Кузнецов

9

4

2017/18

83 (27+56)

Владимир Тарасенко

10

4

2016/17

75 (39+36)

Алексей Ковалев

19

4

2000/01

95 (44+51)

В списке лучших российских бомбардиров НХЛ Тарасенко занимает 21-е место, всего на три балла отставая от Александра Семина. Из действующих хоккеистов-россиянВладимир занимает пятое место, уступая Александру Овечкину (1-й), Евгению Малкину (3-й), Никите Кучерову (15-й) и Артемию Панарину (18-й).

Лучшие российские бомбардиры в истории НХЛ

Игрок

Команды

Матчи

О (Г+П)

Александр Овечкин

Вашингтон

1269

1405 (776+629)

Сергей Федоров

Детройт, Анахайм, Коламбус, Вашингтон

1248

1179 (483+696)

Евгений Малкин

Питтсбург

977

1141 (441+700)

Александр Могильный

Баффало, Ванкувер, Нью-Джерси, Торонто

990

1032 (473+559)

Алексей Ковалев

Рейнджерс, Питтсбург, Монреаль, Оттава, Флорида

1316

1029 (430+599)

Павел Дацюк

Детройт

953

918 (314+604)

Илья Ковальчук

Атланта, Нью-Джерси, Лос-Анджелес, Монреаль, Вашингтон

926

876 (443+433)

Вячеслав Козлов

Детройт, Баффало, Атланта

1182

853 (356+497)

Сергей Гончар

Вашингтон, Бостон, Питтсбург, Оттава, Даллас, Монреаль

1301

811 (220+591)

Алексей Яшин

Оттава, Айлендерс

850

781 (337+444)

Павел Буре

Ванкувер, Флорида, Рейнджерс

702

779 (437+342)

Сергей Зубов

Рейнджерс, Питтсбург, Даллас

1068

771 (152+619)

Алексей Жамнов

Виннипег, Чикаго, Филадельфия, Бостон

807

719 (249+470)

Игорь Ларионов

Ванкувер, Сан-Хосе, Детройт, Флорида, Нью-Джерси

921

644 (169+475)

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

554

594 (237+357)

Андрей Марков

Монреаль

990

572 (119+453)

Сергей Самсонов

Бостон, Эдмонтон, Монреаль, Чикаго, Каролина, Флорида

888

571 (235+336)

Артемий Панарин

Чикаго, Коламбус, Рейнджерс

503

562 (187+375)

Виктор Козлов

Сан-Хосе, Флорида, Нью-Джерси, Айлендерс, Вашингтон

897

537 (198+339)

Александр Семин

Вашингтон, Каролина, Монреаль

650

517 (239+278)

Владимир Тарасенко

Сент-Луис

598

514 (249+265)

Валерий Каменский

Квебек/Колорадо, Рейнджерс, Даллас, Нью-Джерси

637

501 (200+301)

Евгений Кузнецов

Вашингтон

591

490 (152+338)

Владимир Тарасенко (хоккей)
ХК Сент-Луис Блюз
0
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 75 48 27 104
2 Рейнджерс 75 48 27 102
3 Питтсбург 76 43 33 97
4 Вашингтон 74 41 33 92
5 Айлендерс 73 34 39 77
6 Коламбус 74 35 39 76
7 Нью-Джерси 74 26 48 58
8 Филадельфия 74 23 51 57
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 73 52 21 110
2 Торонто 74 48 26 102
3 Тампа-Бэй 74 45 29 98
4 Бостон 74 45 29 95
5 Детройт 74 29 45 68
6 Баффало 76 27 49 65
7 Оттава 74 28 46 62
8 Монреаль 74 20 54 51
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 74 54 20 114
2 Миннесота 73 46 27 98
3 Сент-Луис 74 44 30 98
4 Нэшвилл 74 42 32 89
5 Даллас 74 42 32 89
6 Виннипег 74 35 39 81
7 Чикаго 74 25 49 61
8 Аризона 74 22 52 49
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 74 45 29 99
2 Эдмонтон 75 43 32 92
3 Лос-Анджелес 76 39 37 88
4 Вегас 75 41 34 87
5 Ванкувер 75 37 38 84
6 Анахайм 76 29 47 72
7 Сан-Хосе 73 29 44 69
8 Сиэтл 73 23 50 52
Результаты / календарь
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20.04
15.04 02:00
Баффало – Сент-Луис
 2 : 6
15.04 02:00
Бостон – Оттава
 2 : 3
15.04 02:00
Каролина – Детройт
 0 : 3
15.04 02:00
Питтсбург – Айлендерс
6 : 3
15.04 02:00
Тампа-Бэй – Анахайм
 4 : 3 ОТ
15.04 02:00
Торонто – Вашингтон
 7 : 3
15.04 03:00
Нэшвилл – Эдмонтон
 0 : 4
15.04 03:00
Даллас – Миннесота
 2 : 3 ОТ
15.04 03:30
Чикаго – Сан-Хосе
 5 : 4 Б
15.04 04:00
Калгари – Вегас
 1 : 6
15.04 04:00
Колорадо – Нью-Джерси
 3 : 1
15.04 05:00
Ванкувер – Аризона
 7 : 1
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Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 74 110
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 74 105
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 73 105
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 69 58
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 74 54
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 75 50
И КН
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 51 2.09
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 49 2.09
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 59 2.2
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