Тарасенко сравнялся с Жамновым в списке лучших российских снайперов в НХЛ

Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко оформил хет-трик в матче против «Баффало» (6:2) и довел счет голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 249. Форвард «Сент-Луиса» в списке лучших российских снайперов сравнялся с Алексеем Жамновым, проведшим на 209 матчей больше. От замыкающего десятку лучших Павла Дацюка Владимир отстает на 65 голов, от Александра Овечкина — на 527.

Лучшие российские снайперы в истории НХЛ

Игрок Команды Матчи Голы Александр Овечкин Вашингтон 1269 776 Сергей Федоров Детройт, Анахайм, Коламбус, Вашингтон 1248 483 Александр Могильный Баффало, Ванкувер, Нью-Джерси, Торонто 990 473 Илья Ковальчук Атланта, Нью-Джерси, Лос-Анджелес, Монреаль, Вашингтон 926 443 Павел Буре Ванкувер, Флорида, Рейнджерс 702 437 Евгений Малкин Питтсбург 977 441 Алексей Ковалев Рейнджерс, Питтсбург, Монреаль, Оттава, Флорида 1316 430 Вячеслав Козлов Детройт, Баффало, Атланта 1182 356 Алексей Яшин Оттава, Айлендерс 850 337 Павел Дацюк Детройт 953 314 Владимир Тарасенко Сент-Луис 598 249 Алексей Жамнов Виннипег, Чикаго, Филадельфия, Бостон 807 249 Александр Семин Вашингтон, Каролина, Монреаль 650 239 Никита Кучеров Тампа-Бэй 554 237

По числу победных голов в сезоне-2021/22 — девять — Владимир делит четвертое место. По 10 решающих шайб записали на свой счет американцы Джейсон Робертсон и Крис Крайдер, 11 — только немец Леон Драйзайтль.

Лидеры по победным голам в сезоне-2021/22

Игрок Страна Команда Матчи Голы Победные Леон Драйзайтль Германия Эдмонтон 74 54 11 Джейсон Робертсон США Даллас 66 36 10 Крис Крайдер США Калгари 75 50 10 Сидни Кросби Канада Питтсбург 63 29 9 Владимир Тарасенко Россия Сент-Луис 67 31 9 ОстонМэттьюс США Торонто 69 58 9 Давид Пастрняк Чехия Бостон 69 38 9 Коннор Макдэвид Канада Эдмонтон 74 42 9 Джонни Годро США Калгари 74 34 9

Тарасенко в четвертый раз в карьере выбил 70 очков за регулярку. По числу 70-балльных сезонов Владимир сравнялся с Никитой Кучеровым, Евгением Кузнецовым и Алексеем Ковалевым. Рекордом — 12 сезонов — владеет Александр Овечкин, немного отстает Евгений Малкин. Отдельного упоминания заслуживает Артемий Панарин, который набирал по 70 баллов в шести из семи сезонов.

Российские игроки, набиравшие 70 очков за сезон в НХЛ более трех раз

Игрок Сезоны Сезоны 70+ Лучший результат Сезон Очки Александр Овечкин 17 12 2007/08 112 (65+47) Евгений Малкин 16 11 2008/09 113 (35+78) Илья Ковальчук 13 7 2005/06 98 (52+46) Александр Могильный 16 7 1992/93 127 (76+51) Артемий Панарин 7 6 2019/20 95 (32+63) Алексей Яшин 12 6 1998/99 94 (44+50) Сергей Федоров 18 6 1993/94 120 (56+64) Вячеслав Козлов 18 6 2006/07 80 (28+52) Павел Буре 12 5 1992/93 110 (60+50) Павел Дацюк 14 5 2008/09 97 (32+65) Никита Кучеров 8 4 2018/19 128 (41+87) Евгений Кузнецов 9 4 2017/18 83 (27+56) Владимир Тарасенко 10 4 2016/17 75 (39+36) Алексей Ковалев 19 4 2000/01 95 (44+51)

В списке лучших российских бомбардиров НХЛ Тарасенко занимает 21-е место, всего на три балла отставая от Александра Семина. Из действующих хоккеистов-россиянВладимир занимает пятое место, уступая Александру Овечкину (1-й), Евгению Малкину (3-й), Никите Кучерову (15-й) и Артемию Панарину (18-й).

Лучшие российские бомбардиры в истории НХЛ