Кэри Прайс дебютирует в составе «Монреаля» в этом сезоне в матче с «Айлендерс»

Голкипер Кэри Прайс займет место в воротах «Монреаля» в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс», сообщает журналист Эрик Энджелс. Это будет первая игра для голкипера в этом регулярном чемпионате.

34-летний голкипер в этом сезоне еще не играл, так как восстанавливался после операции на колене, перенесенной в межсезонье.

Ранее стало известно, что Прайс прошел курс лечения от наркозависимости. 15 ноября он впервые в сезоне встал на коньки.

Контракт Прайса с кэпхитом 10,5 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2025/26.