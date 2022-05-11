Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко забросил три шайбы в пятом матче серии первого раунда против «Миннесота» (5:2) и был признан первой звездой встречи.

Кроме того, форвард установил ряд личных достижений, но на пресс-конференции после игры подчеркнул, что в плей-офф имеют значение лишь победы.

«Сейчас не время думать о каких-то личных достижениях, — сказал Тарасенко после матча. — Мы выиграли матч и должны двигаться к следующему. Из опыта 2019 года мы поняли, что лишь победы имеют значение. Мы выиграли еще одну игру и должны быть готовы к следующей.

Рад, прежде всего, победе. Не буду врать, я также очень рад, что смог забить. Но гораздо важнее именно победа.

Важным стал гол Саада в конце второго периода. Он придал нам много эмоций и уверенности перед третьим периодом, в котором мы забили два быстрых гола и уже довели встречу до победы. Для нас она очень важна. Теперь нужно перегрузить голову и подготовиться к следующему матчу".

Всего в нынешнем плей-офф Тарасенко провел 5 матчей и набрал 5 (4+1) очков. Счет в серии между командами стал 3-2 в пользу «Блюз». Шестой матч серии пройдет в Сент-Луисе 13 мая (начало — в 04.30 мск).