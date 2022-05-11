Нападающий «Сент-Луиса» Саад поделился мнением о хет-трике Тарасенко в пятом матче серии первого раунда плей-офф с «Миннесотой»

Нападающий «Сент-Луиса» Брэндон Саад поделился мнением об игре российского форварда Владимира Тарасенко, который оформил хет-трик в пятом матче серии первого раунда плей-офф с «Миннесотой» (5:2).

«Он элитный игрок. У него отличные броски. Он уникальный хоккеист. Невозможно найти достаточно хороших слов о нем. Очевидно, что сегодня именно он помог «Сен-Луису» одержать победу. Мы знаем, насколько он важная часть нашей команды», — приводит слова Саада журналист Луи Корак в Twitter.

30-летний россиянин был признан первой звездой встречи.

Всего в нынешнем плей-офф Тарасенко сыграл пять матчей и набрал пять (4+1) очков.

Счет в серии между командами стал 3-2 в пользу «Сент-Луиса». Шестой матч серии пройдет 13 мая. Начало — в 04:30 по московскому времени.