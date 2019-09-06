Тарасенко готов к открытию тренировочного лагеря «Сент-Луиса»

Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко заявил, что готов к открытию тренировочного лагеря «Блюзменов». Этим летом россиянин восстанавливался после повреждения левого колена и левого плеча, сообщает официальный сайт НХЛ.

— Сейчас все нормально. Процесс восстановления еще продолжается, но я чувствую себя хорошо. Готов к полноценным тренировкам с командой, — заявил Тарасенко.

У меня выскочило плечо во втором матче финальной серии. Врачи вправили его, и я смог доиграть финал. Но ощущал дискомфорт.

Также потребовалось сделать небольшую операцию на колене. Потом месяц я отдыхал, после чего начал с легких тренировок. Врачи разработали специальную программу восстановления, но я готов к тренинг-кэмпу.

В плей-офф-2019 россиянин провел 26 матчей и набрал 17 (11+6) очков. «Сент-Луис» впервые в своей истории выиграл Кубок Стэнли.

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