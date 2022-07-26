Аскаров занял второе место в рейтинге лучших вратарей-проспектов команд НХЛ по версии The Athletic

Интернет-портал The Athletic составил рейтинг лучших задрафтованных молодых вратарей, которые пока не дебютировали в НХЛ.

В этот список попал российский голкипер «Нэшвилла» Ярослав Аскаров, который занял второе место.

Выше него оказался только голкипер «Миннесоты» Йеспер Валльстед.

Третью строчку отдали голкиперу-проспекту «Детройта» Себастьяну Коссе.