«Торонто» в овертайме победил «Тампу», у Кучерова 3 очка

«Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграл «Тампу» со счетом 4:3.

В составе «Мэйпл Ливз» вратарь Илья Самсонов отразил один бросок из четырех и был заменен на 14-й минуте. У «Лайтнинг» дубль оформил Никита Кучеров и набрал 3 (2+1) очка.

После этого матча «Торонто» и «Тампа» имеют по 6 очков и занимают 6-е и 7-е места в Восточной конференции.