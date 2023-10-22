«Вашингтон» в овертайме уступил «Монреалю», Овечкин и Кузнецов сделали по результативной передаче

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме уступил «Монреалю» со счетом 2:3.

В составе «Кэпиталз» по передачи сделали Александр Овечкин и Евгений Кузнецов.

После этого матча «Вашингтон» с 3 очками занимает последнее место в Восточной конференции, «Монреаль» с 5 очками — на девятой строчке.