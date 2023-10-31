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Сегодня, 05:05

«Тампа» в овертайме уступила «Сиэтлу»

Сергей Разин
корреспондент
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«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме уступила «Сиэтлу» со счетом 3:4.

В составе «Лайтнинг» отличились Таннер Жанно, Алекс Барре-Буле и Брэндон Хэгел, Михаил Сергачев и Никита Кучеров завершили встречу с показателем полезности «-1». У «Кракен» шайбы забросили Брайан Думулин, Янни Гурд, Кайлер Ямамото и Джаред Макканн.

После этого матча «Тампа» с 11 очками занимает восьмое место в Восточной конференции, «Сиэтл» с 8 очками — на 10-й строчке.

НХЛ
ХК Сиэтл Кракен
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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«Сиэтл» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 9 7 2 14
2 Каролина 10 6 4 12
3 Нью-Джерси 8 5 3 11
4 Айлендерс 8 4 4 10
5 Вашингтон 8 4 4 9
6 Филадельфия 9 4 5 9
7 Коламбус 9 3 6 8
8 Питтсбург 9 3 6 6
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 9 8 1 17
2 Детройт 10 6 4 13
3 Торонто 8 5 3 11
4 Монреаль 8 5 3 11
5 Тампа-Бэй 9 4 5 11
6 Флорида 8 4 4 9
7 Оттава 8 4 4 8
8 Баффало 9 4 5 8
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 8 6 2 12
2 Даллас 7 5 2 11
3 Виннипег 9 4 5 10
4 Нэшвилл 8 4 4 8
5 Миннесота 9 3 6 8
6 Сент-Луис 7 3 4 7
7 Аризона 7 3 4 6
8 Чикаго 8 3 5 6
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 9 8 1 17
2 Ванкувер 8 5 3 11
3 Лос-Анджелес 8 4 4 10
4 Анахайм 9 5 4 10
5 Сиэтл 10 3 7 8
6 Эдмонтон 8 2 6 5
7 Калгари 9 2 7 5
8 Сан-Хосе 9 0 9 1
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31.10 02:00
Тампа-Бэй – Сиэтл
 3 : 4 ОТ
31.10 02:00
Филадельфия – Каролина
 2 : 3
31.10 02:00
Питтсбург – Анахайм
 3 : 4
31.10 02:00
Бостон – Флорида
 3 : 2 ОТ
31.10 02:30
Виннипег – Рейнджерс
2 : 3 ОТ
31.10 02:30
Айлендерс – Детройт
 3 : 4 ОТ
31.10 03:00
Даллас – Коламбус
 5 : 3
31.10 05:00
Вегас – Монреаль
 - : -
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Аризона – Чикаго
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Артемий Панарин

Артемий Панарин

Рейнджерс

 9 15
Дилан Ларкин

Дилан Ларкин

Детройт

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И Г
Алекс Дебринкэт

Алекс Дебринкэт

Детройт

 10 9
Фрэнк Ватрано

Фрэнк Ватрано

Анахайм

 9 9
Теуво Терявяйнен

Теуво Терявяйнен

Каролина

 10 8
И КН
Джонатан Куик

Джонатан Куик

Рейнджерс

 3 0.41
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

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Джозеф Уолл

Джозеф Уолл

Торонто

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