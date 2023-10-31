«Тампа» в овертайме уступила «Сиэтлу»

«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме уступила «Сиэтлу» со счетом 3:4.

В составе «Лайтнинг» отличились Таннер Жанно, Алекс Барре-Буле и Брэндон Хэгел, Михаил Сергачев и Никита Кучеров завершили встречу с показателем полезности «-1». У «Кракен» шайбы забросили Брайан Думулин, Янни Гурд, Кайлер Ямамото и Джаред Макканн.

После этого матча «Тампа» с 11 очками занимает восьмое место в Восточной конференции, «Сиэтл» с 8 очками — на 10-й строчке.