«Флорида» в овертайме уступила «Бостону», Бобровский отразил 23 броска
«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме уступила «Бостону» со счетом 2:3.
В составе «Пантерз» отличились Александр Барков и Сэм Райнхарт, вратарь Сергей Бобровский отразил 23 броска. У «Брюинз» шайбы забросили Брэд Маршан, Чарли Макэвой и Павел Заха. При этом «Флорида» вела со счетом 2:0 до 24-й минуты.
После этого матча «Флорида» с 9 очками занимает 10-е место в Восточной конференции, «Бостон» с 17 очками — на первой строчке.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|9
|7
|2
|14
|2
|Каролина
|10
|6
|4
|12
|3
|Нью-Джерси
|8
|5
|3
|11
|4
|Айлендерс
|8
|4
|4
|10
|5
|Вашингтон
|8
|4
|4
|9
|6
|Филадельфия
|9
|4
|5
|9
|7
|Коламбус
|9
|3
|6
|8
|8
|Питтсбург
|9
|3
|6
|6
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|9
|8
|1
|17
|2
|Детройт
|10
|6
|4
|13
|3
|Торонто
|8
|5
|3
|11
|4
|Монреаль
|8
|5
|3
|11
|5
|Тампа-Бэй
|9
|4
|5
|11
|6
|Флорида
|8
|4
|4
|9
|7
|Оттава
|8
|4
|4
|8
|8
|Баффало
|9
|4
|5
|8
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|8
|6
|2
|12
|2
|Даллас
|7
|5
|2
|11
|3
|Виннипег
|9
|4
|5
|10
|4
|Нэшвилл
|8
|4
|4
|8
|5
|Миннесота
|9
|3
|6
|8
|6
|Сент-Луис
|7
|3
|4
|7
|7
|Аризона
|7
|3
|4
|6
|8
|Чикаго
|8
|3
|5
|6
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|9
|8
|1
|17
|2
|Ванкувер
|8
|5
|3
|11
|3
|Лос-Анджелес
|8
|4
|4
|10
|4
|Анахайм
|9
|5
|4
|10
|5
|Сиэтл
|10
|3
|7
|8
|6
|Эдмонтон
|8
|2
|6
|5
|7
|Калгари
|9
|2
|7
|5
|8
|Сан-Хосе
|9
|0
|9
|1
Результаты / календарь
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4.11
5.11
|31.10
|02:00
|
Тампа-Бэй – Сиэтл
|3 : 4 ОТ
|31.10
|02:00
|
Филадельфия – Каролина
|2 : 3
|31.10
|02:00
|
Питтсбург – Анахайм
|3 : 4
|31.10
|02:00
|
Бостон – Флорида
|3 : 2 ОТ
|31.10
|02:30
|
Виннипег – Рейнджерс
|2 : 3 ОТ
|31.10
|02:30
|
Айлендерс – Детройт
|3 : 4 ОТ
|31.10
|03:00
|
Даллас – Коламбус
|5 : 3
|31.10
|05:00
|
Вегас – Монреаль
|- : -
|31.10
|05:00
|
Аризона – Чикаго
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Джек Хьюз
Нью-Джерси
|8
|18
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|9
|15
|
|
Дилан Ларкин
Детройт
|10
|15
|И
|Г
|
|
Алекс Дебринкэт
Детройт
|10
|9
|
|
Фрэнк Ватрано
Анахайм
|9
|9
|
|
Теуво Терявяйнен
Каролина
|10
|8
|И
|КН
|
|
Джонатан Куик
Рейнджерс
|3
|0.41
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|4
|1.25
|
|
Джозеф Уолл
Торонто
|4
|1.32
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