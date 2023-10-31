«Флорида» в овертайме уступила «Бостону», Бобровский отразил 23 броска

«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме уступила «Бостону» со счетом 2:3.

В составе «Пантерз» отличились Александр Барков и Сэм Райнхарт, вратарь Сергей Бобровский отразил 23 броска. У «Брюинз» шайбы забросили Брэд Маршан, Чарли Макэвой и Павел Заха. При этом «Флорида» вела со счетом 2:0 до 24-й минуты.

После этого матча «Флорида» с 9 очками занимает 10-е место в Восточной конференции, «Бостон» с 17 очками — на первой строчке.