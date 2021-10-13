«Питтсбург» крупно обыграл «Тампу» в стартовом матче сезона. Василевский допустил грубую ошибку

«Питтсбург» переиграл «Тампу» (6:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Это была первая игра сезона-2021/22.

Российский голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский сыграл 57 минут 54 секунды и отразил 29 из 32 бросков по своим воротам. Также он допустил ошибку в начале второго периода, которая привела к первой шайбе в этой встрече.

Защитник Михаил Сергачев сыграл 20 минут 47 секунд и отметился двумя силовыми приемами при показателе полезности «-4». У Никиты Кучерова — «-1».

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин пропустил игру из-за травмы.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Питтсбург» — 2:6 (0:0, 0:2, 2:4)

Голы: Хейнен — 1 (Картер), 20:12 — 0:1. Бойл — 1 (Лафферти, О`Коннор), 24:11 — 0:2. Симон — 1 (Летанг, Макгинн), 51:32 — 0:3. Чирелли — 1 (Хедман, Стэмкос), 54:23 — 1:3. Блюгерс — 1, 54:53 — 1:4. Киллорн — 1 (Стэмкос, Чирелли), 56:49 — 2:4. Родригес — 1 (п.в., Марино), 57:35 — 2:5. Раст — 1 (п.в.), 58:11 — 2:6.

Вратари: Василевский — Джерри.

Штраф: 2 — 2.

Броски: 28 (7+8+13) — 35 (14+11+10).

Наши: Кучеров (19.53/0/-1), Сергачев (20.47/0/-4) — -.

13 октября. Тампа. Amalie Arena.