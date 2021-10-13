Главный тренер «Тампы» Джон Купер прокомментировал поражение от «Питтсбурга» (2:6) в первом матче регулярного чемпионата НХЛ-2021/22.

«Питтсбург» был сильнее нас в каждом эпизоде. Они работали упорнее, чем мы. Они были лучше нас в каждом аспекте игры. Даже если бы мы играли против фарм-клуба «Питтсбурга», результат был бы таким же. Единственный, кого могу выделить с положительной стороны — Андрей Василевский. Остальные были в одной лодке, и эта лодка шла ко дну", — приводит журналист Дэн Розен слова Купера.

Jon Cooper said the only player he could single out tonight that played well was Andrei Vasilevskiy. He said the rest were in the same boat.



«And it was a sinking boat.» — Dan Rosen (@drosennhl) October 13, 2021

Российский голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский сыграл 57 минут 54 секунды и отразил 29 из 32 бросков по своим воротам. Также он допустил ошибку в начале второго периода, которая привела к первой шайбе в этой встрече. Защитник Михаил Сергачев сыграл 20 минут 47 секунд и отметился двумя силовыми приемами при показателе полезности «-4». У Никиты Кучерова — «-1». Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин пропустил матч из-за травмы.