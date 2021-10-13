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Купер о поражении от «Тампы»: «Единственный, кого могу выделить — Василевский. Остальные были в лодке, которая шла ко дну»

Главный тренер «Тампы» Купер похвалил Василевского, несмотря на поражение от «Питтсбурга»
06:16
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Главный тренер «Тампы» Джон Купер прокомментировал поражение от «Питтсбурга» (2:6) в первом матче регулярного чемпионата НХЛ-2021/22.

«Питтсбург» был сильнее нас в каждом эпизоде. Они работали упорнее, чем мы. Они были лучше нас в каждом аспекте игры. Даже если бы мы играли против фарм-клуба «Питтсбурга», результат был бы таким же. Единственный, кого могу выделить с положительной стороны — Андрей Василевский. Остальные были в одной лодке, и эта лодка шла ко дну", — приводит журналист Дэн Розен слова Купера.

Российский голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский сыграл 57 минут 54 секунды и отразил 29 из 32 бросков по своим воротам. Также он допустил ошибку в начале второго периода, которая привела к первой шайбе в этой встрече. Защитник Михаил Сергачев сыграл 20 минут 47 секунд и отметился двумя силовыми приемами при показателе полезности «-4». У Никиты Кучерова — «-1». Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин пропустил матч из-за травмы.

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Иван Торопцев все материалы автора
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