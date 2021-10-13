Хейнен после ошибки Василевского забросил первую шайбу сезона-2021/22 в НХЛ. Видео

«Питтсбург» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы». На 12-й секунде второго периода голом отметился Дэнтон Хейнен.

Таким образом, 26-летний канадец стал автором первой заброшенной шайбы в сезоне-2021/22 в НХЛ. «Пингвинз» воспользовались ошибкой, допущенной российским вратарем «Лайтнинг» Андреем Василевским.

Стоит отметить, что для Хейнена этот матч является первым официальным в составе «Питтсбург». Ранее он играл за «Анахайм».