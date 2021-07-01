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«Тампа» — «Монреаль»: Сергачев травмировал Лехконена

05:24
1 июля. &quot;Тампа&quot; - &quot;Монреаль&quot;. Арттури Лехконен. Фото Twitter
1 июля. &amp;quot;Тампа&amp;quot; - &amp;quot;Монреаль&amp;quot;. Арттури Лехконен. Фото Twitter
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Российский защитник «Тампы» Миахил Сергачев заработал удаление во втором матче финала Кубка Стэнли против «Монреаля».

В середине второго периода россиянин жестко сыграл против финского нападающего Арттури Лехконена. Финн влетел в борт, после чего не смг продолжить игру и отправился в раздевалку.

Сергачев получил две минуты штрафа, а «Канадиенс» реализовали большинство.

«Лайтнинг» ведут в серии — 1-0. Серия играется до четырех побед.

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Евгений Козинов все материалы автора

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