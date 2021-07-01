«Тампа» — «Монреаль»: Сергачев травмировал Лехконена
05:24
Российский защитник «Тампы» Миахил Сергачев заработал удаление во втором матче финала Кубка Стэнли против «Монреаля».
В середине второго периода россиянин жестко сыграл против финского нападающего Арттури Лехконена. Финн влетел в борт, после чего не смг продолжить игру и отправился в раздевалку.
Сергачев получил две минуты штрафа, а «Канадиенс» реализовали большинство.«Лайтнинг» ведут в серии — 1-0. Серия играется до четырех побед.
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