Российский защитник «Тампы» Миахил Сергачев заработал удаление во втором матче финала Кубка Стэнли против «Монреаля».

В середине второго периода россиянин жестко сыграл против финского нападающего Арттури Лехконена. Финн влетел в борт, после чего не смг продолжить игру и отправился в раздевалку.

Сергачев получил две минуты штрафа, а «Канадиенс» реализовали большинство.

Sergachev is called for interference as he sends Lehkonen into the boards



Dangerous play pic.twitter.com/wZpjHNg6WA — Omar (@TicTacTOmar) July 1, 2021

«Лайтнинг» ведут в серии — 1-0. Серия играется до четырех побед.