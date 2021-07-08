«Тампа» — «Монреаль»: Колтон открыл счет в пятом матче финала Кубка Стэнли
04:43
«Тампа» открыла счет в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли против «Монреаля». На 14-й минуте второго периода голом отметился Росс Колтон.
Для 24-летнего американца эта шайба стала четвертой в этом плей-офф. Ассистировали ему Дэвид Савар и Райан Макдона.
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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021, финал «Тампа Бэй» — «Монреаль»: плей-офф сезона 2020 / 2021, расписание и результаты, новости и обзоры матчей
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