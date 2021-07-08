«Тампа» открыла счет в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли против «Монреаля». На 14-й минуте второго периода голом отметился Росс Колтон.

Для 24-летнего американца эта шайба стала четвертой в этом плей-офф. Ассистировали ему Дэвид Савар и Райан Макдона.

«Лайтнинг» ведут в серии — 3-1. Серия играется до четырех побед.