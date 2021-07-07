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Генменеджер «Нэшвилла»: «Думаю, пришло время внести кое-какие коррективы»

7 июля 2021, 23:48
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Генеральный менеджер «Нэшвилла» Дэвид Пойл рассказал о селекционной работе клуба в межсезонье.

«Сейчас многие клубы ведут переговоры, пытаются внести коррективы в составы. Мы также хотим кое-что поправить в нашей команде. Я очень доволен, как мы провели вторую половину сезона, но мы не смогли пройти «Каролину». Так что нам есть над чем работать. Думаю, что нам нужно двигаться в немного другом направлении. Я не говорю, что нас ждут серьезные перемены, но думаю, что пришло время внести кое-какие коррективы», — цитирует Пойла русскоязычный сайт НХЛ.

Ранее «Нэшвилл» обменял нападающего Виктора Арвидссона в «Лос-Анджелес» на два выбора на драфте. «Предаторз» получили выбор во втором раунде драфта-2021 и в третьем раунде драфта-2022.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/predators-hotyat-dogovoritsya-s-kraken/c-325587338

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