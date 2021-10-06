«Тампа» проиграла «Флориде». Сергачев забросил шайбу, Василевский сделал 16 сэйвов
«Тампа» проиграла «Флориде»
04:45
«Тампа» проиграла «Флориде» в контрольном матче НХЛ — 2:3. В составе «Лайтнинг» голом отметился российский защитник Михаил Сергачев.
Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 16 из 19 бросков по своим воротам.
Напомним, новый сезон в НХЛ стартует 12 октября.
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