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«Тампа» проиграла «Флориде». Сергачев забросил шайбу, Василевский сделал 16 сэйвов

«Тампа» проиграла «Флориде»
04:45
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«Тампа» проиграла «Флориде» в контрольном матче НХЛ — 2:3. В составе «Лайтнинг» голом отметился российский защитник Михаил Сергачев.

Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 16 из 19 бросков по своим воротам.

Напомним, новый сезон в НХЛ стартует 12 октября.

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Евгений Козинов все материалы автора

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