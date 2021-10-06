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Дер-Аргучинцев забросил «Монреалю». Видео

Дер-Аргучинцев забросил «Монреалю»
03:56

«Торонто» увеличил преимущество в контрольном матче НХЛ против «Монреаля». Счет стал 5:2.

Голом отметился российский нападающий Семен Дер-Аргучинцев. Это его первая шайба в этом межсезонье.

Ранее голом в матче отметился также нападающий «Мэйпл Ливз» Илья Михеев.

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Евгений Козинов все материалы автора

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