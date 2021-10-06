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«Торонто» обыграл «Монреаль» благодаря голам Михеева и Дер-Аргучинцева

«Торонто» обыграл «Монреаль» в контрольном матче НХЛ
04:52

«Торонто» обыграл «Монреаль» в контрольном матче НХЛ — 6:2.

В составе победителей голами отметились российские нападающие Семен Дер-Аргучинцев и Илья Михеев. Также голевые передачи на себя записали Кирилл Семенов и Никита Гусев.

У «Канадиенс» одную голевую передачу сделал российский защитник Александр Романов.

Напомним, новый сезон в НХЛ стартует 12 октября.

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Евгений Козинов все материалы автора

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