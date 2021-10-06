«Торонто» обыграл «Монреаль» благодаря голам Михеева и Дер-Аргучинцева

«Торонто» обыграл «Монреаль» в контрольном матче НХЛ — 6:2.

В составе победителей голами отметились российские нападающие Семен Дер-Аргучинцев и Илья Михеев. Также голевые передачи на себя записали Кирилл Семенов и Никита Гусев.

У «Канадиенс» одную голевую передачу сделал российский защитник Александр Романов.

Напомним, новый сезон в НХЛ стартует 12 октября.