Гол Кучерова помог «Тампе» сравнять счет в серии с «Торонто»

«Тампа» вырвала победу у «Торонто» в шестом матче первого раунда плей-офф НХЛ — 4:3 ОТ. Победную шайбу в овертайме сабросил Ондржей Палат. Счет в серии стал равный — 3-3.

В середине третьего периода счет в матче сравнял российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров. Для него эта шайба стала второй в этом плей-офф.

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 30 из 33 бросков по своим воротам.

Седьмая игра в серии состоится 14 мая. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.

НХЛ

Плей-офф

Первый раунд

Шестой матч

«Тампа-Бэй» — «Торонто» — 4:3 ОТ (1:0, 1:3, 1:0, 1:0)

Голы: Палат — 3, 17:38 — 1:0. Чирелли — 1 (мен.), 30:46 — 2:0. Мэттьюс — 4 (Джиордано, Нюландер), 31:40 — 2:1. Таварес — 2 (Спецца, Каше), 39:26 — 2:2. Таварес — 3 (Нюландер, Керфут), 39:52 — 2:3. Кучеров — 2 (бол., Пойнт, Стэмкос), 49:20 — 3:3. Пойнт — 2, 78:04 — 4:3.

Вратари: Василевский — Кэмпбелл.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 36 (12+9+9+6) — 33 (6+14+4+9).

Наши: Кучеров (26.57/6/-1), Сергачев (29.06/2/-2) — Любушкин (20.19/1/+2), Михеев (20.38/3/-2).

13 мая. Тампа. Amalie Arena.

Счет в серии: 3-3.