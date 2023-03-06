«Тампа Бэй» проиграла пять матчей подряд с общим счетом 11:27

«Тампа Бэй» разгромно уступила «Каролине» в матче регулярного чемпионата НХЛ (0:6).

Для команды Джона Купера это поражение стало уже пятым подряд. Ранее «Тампа» дважды проиграла «Питтсбургу» (3:7, 3:4), по разу уступила «Флориде» (1:4) и «Баффало» (3:5).

Общий счет в этих встречах — 11:27. После 63-х игр команда занимает пятое место в Восточной конференции.