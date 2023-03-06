Стэмкос: «Тампа» не может просто щелкнуть тумблером и выиграть 10 матчей подряд»
Капитан «Тампы» Стивен Стэмкос высказался о серии неудач своей команды в последних матчах.
«Вы оторваны от реальности, если думаете, что у нас просто вдруг начнёт всё получаться. Это должны быть командные усилия, всего коллектива. Мы не можем просто щёлкнуть тумблером и выиграть 10 матчей подряд. Мы уже давненько буксуем. Надо привести свои мысли в порядок — и игрокам, и тренерам. Надо работать вместе, чтобы улучшить игру и начать давать результат. В этом вся НХЛ, здесь главное победы и умение выйти на пик к плей-офф», — приводит слова Стэмкоса Tampa Bay Times.
«Тампа» проиграла пять матчей подряд впервые с 2014 года. Они занимают 5-ю строчку в турнирной таблцие «Востока» с 79 очками за 63 игры.
|6.03
|00:00
|
Аризона – Нью-Джерси
|4 : 5 ОТ
|6.03
|02:00
|
Филадельфия – Детройт
|3 : 1
|6.03
|02:00
|
Вегас – Монреаль
|4 : 3
|6.03
|05:00
|
Колорадо – Сиэтл
|2 : 3 ОТ
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|64
|122
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|62
|96
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|63
|88
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|64
|52
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|62
|44
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|61
|42
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|39
|1.88
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|29
|1.95
|
|
Антти Раанта
Каролина
|22
|2.26