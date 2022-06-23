Скандал в финале Кубка Стэнли: у «Колорадо» было шесть игроков на льду во время победного гола «Тампе»

«Колорадо» в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли обыграл «Тампу» (3:2 ОТ).

После финальной сирены в Сети стали обсуждать возможное нарушение численного состава «Эвеланш» перед победным голом в овертайме. Как отмечает журналист Эллиот Фридман, на льду находилось шесть полевых игроков. Также еще один журналист Майк Стивенс опубликовал фото итогового протокола лиги, в котором сообщается, что во время гола Назема Кадри на льду было шесть полевых игроков «Колорадо».

Game sheet says there were six Avalanche players on the ice when Kadri's OT winner was scored. pic.twitter.com/kufhJ8X0hm — Mike Stephens (@mikeystephens81) June 23, 2022

Главный тренер «Тампы» Джон Купер на послематчевой пресс-конференции заявил, что победный гол «Колорадо» нельзя было засчитывать, но не сообщил причину.

После этого матча счет в серии 3-1 в пользу «Колорадо». Пятая встреча пройдет 25 июня в Денвере и начнется в 03.00 мск.