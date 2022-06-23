«Колорадо» одержало девятую волевую победу в текущем плей-офф НХЛ. До рекорда — 1 камбэк

«Колорадо» одержал победу над «Тампой-Бэй» (3:2 ОТ, 3-1 в серии) в четвертом матче финала Кубка Стэнли-2022, дважды отыгрываясь по ходу игры. Для «Эвеланш» эта волевая победа стала 9-й в нынешнем плей-офф НХЛ.

Теперь «Колорадо» находится на втором месте в истории плей-офф по количеству камбэков. «Лавины» сравнялись с «Далласом» (1999, 2020), «Каролиной» (2006), «Монреалем» (1971) и «Айлендерс» (1980). На первой строчке — «Питтсбург». На счету «Пингвинов» 10 волевых побед (2009).

Пятая встреча между «Лайтнинг» и «Колорадо» пройдет 25 июня в Денвере и начнется в 03.00 по московскому времени.