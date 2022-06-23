Форвард «Колорадо» Кадри не сразу заметил, что забросил победную шайбу в овертайме

Форвард «Колорадо» Назем Кадри стал автором победной шайбы в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли против «Тампы» (3:2 ОТ).

При этом 31-летний канадец не сразу заметил, что забил гол. После броска по воротам шайба застряла в сетке над перекладиной, поэтому форвард долго искал шайбу и даже успел отъехать от ворот.

В текущем плей-офф Кадри провел 14 матчей, в которых набрал 15 (7+8) очков.