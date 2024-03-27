«Тампа-Бэй» на своем льду сыграет против «Бостона» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь со среды на четверг, 28 марта. Начало — в 02.30 по московскому времени. Игра пройдет на «Амали-арене» в Тампе, Флорида, США.

Посмотреть видеотрансляцию противостояния «Тампа-Бэй» — «Бостон» бесплатно и в прямом эфире можно будет в соцсети «ВКонтакте». Следить за ключевыми событиями игры НХЛ в текстовом формате можно в матч-центре на сайте «СЭ».

«Тампа-Бэй» занимает сейчас 6-е место в таблице Восточной конференции, набрав 85 очков. «Бостон» идет на 2-й строчке «Востока», имея в своем активе 99 очков. «Тампа-Бэй» занимает сейчас 6-е место в таблице Восточной конференции, набрав 85 очков. «Бостон» идет на 2-й строчке «Востока», имея в своем активе 99 очков.