Агент Панарина — о 100 очках в сезоне: «Он уникальный, самодостаточный игрок. Таких хоккеистов мало»

Агент Александр Черных, представляющий интересы форварда «Рейнджерс» Артемия Панарина в КХЛ, в комментарии «СЭ» отреагировал на набранные в карьере 100 очков в регулярном чемпионате НХЛ.

«Не всегда высокая результативность говорит о том, что хоккеист находится в своей лучшей форме. 100 и больше очков говорит о том, что Артемий набрал наибольшее количество очков, и все для него удачно сложилось. Хоккей — это не единоличный вид спорта, а командный. И понятен его вклад в команду. Панарин — игрок высокого уровня. Рад за его достижение. Артемий меня уже давно не удивляет. На момент, когда он играл в «Чикаго», его поменяли и говорили: «Сейчас мы посмотрим, что за игрок Панарин без Кэйна». И мы увидели хорошую игру Артемия, где он показывал результат. Было понятно, что он не зависит от кого-либо. Артемий — самодостаточный, уникальный игрок. Таких хоккеистов мало», — сказал Черных «СЭ».

27 марта в матче регулярного чемпионата против «Филадельфии» (6:5 ОТ) 32-летний россиянин отдал три голевые передачи. Теперь на его счету 102 (43+59) очка в сезоне.

Ранее 100 очков за сезон НХЛ набирали россияне Никита Кучеров, Александр Могильный, Сергей Федоров, Евгений Малкин, Александр Овечкин, Павел Буре и Кирилл Капризов.