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Сегодня, 13:07

Агент Панарина — о 100 очках в сезоне: «Он уникальный, самодостаточный игрок. Таких хоккеистов мало»

Зарина Халимхонова
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Агент Александр Черных, представляющий интересы форварда «Рейнджерс» Артемия Панарина в КХЛ, в комментарии «СЭ» отреагировал на набранные в карьере 100 очков в регулярном чемпионате НХЛ.

«Не всегда высокая результативность говорит о том, что хоккеист находится в своей лучшей форме. 100 и больше очков говорит о том, что Артемий набрал наибольшее количество очков, и все для него удачно сложилось. Хоккей — это не единоличный вид спорта, а командный. И понятен его вклад в команду. Панарин — игрок высокого уровня. Рад за его достижение. Артемий меня уже давно не удивляет. На момент, когда он играл в «Чикаго», его поменяли и говорили: «Сейчас мы посмотрим, что за игрок Панарин без Кэйна». И мы увидели хорошую игру Артемия, где он показывал результат. Было понятно, что он не зависит от кого-либо. Артемий — самодостаточный, уникальный игрок. Таких хоккеистов мало», — сказал Черных «СЭ».

Артемий Панарин (№10) и&nbsp;Алексис Лафренье. «Невероятный игрок». Панарин впервые дошел до сотни

27 марта в матче регулярного чемпионата против «Филадельфии» (6:5 ОТ) 32-летний россиянин отдал три голевые передачи. Теперь на его счету 102 (43+59) очка в сезоне.

Ранее 100 очков за сезон НХЛ набирали россияне Никита Кучеров, Александр Могильный, Сергей Федоров, Евгений Малкин, Александр Овечкин, Павел Буре и Кирилл Капризов.

Артемий Панарин
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 72 48 24 100
2 Каролина 73 45 28 97
3 Филадельфия 73 36 37 82
4 Вашингтон 71 36 35 81
5 Нью-Джерси 73 36 37 76
6 Айлендерс 71 30 41 75
7 Питтсбург 71 31 40 72
8 Коламбус 72 23 49 58
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 73 42 31 99
2 Флорида 72 46 26 97
3 Торонто 71 40 31 89
4 Тампа-Бэй 71 39 32 85
5 Детройт 72 36 36 79
6 Баффало 72 34 38 73
7 Монреаль 71 27 44 66
8 Оттава 70 30 40 64
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 73 45 28 99
2 Колорадо 72 46 26 97
3 Виннипег 72 44 28 94
4 Нэшвилл 72 43 29 90
5 Сент-Луис 72 38 34 80
6 Миннесота 71 34 37 77
7 Аризона 72 30 42 65
8 Чикаго 72 21 51 47
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 72 45 27 98
2 Эдмонтон 70 43 27 90
3 Лос-Анджелес 71 38 33 87
4 Вегас 72 39 33 86
5 Калгари 71 33 38 71
6 Сиэтл 71 29 42 71
7 Анахайм 72 24 48 52
8 Сан-Хосе 71 16 55 40
Результаты / календарь
17.03
18.03
19.03
20.03
21.03
22.03
23.03
24.03
25.03
26.03
27.03
28.03
29.03
30.03
31.03
2.04
27.03 02:00
Флорида – Бостон
 3 : 4
27.03 02:00
Рейнджерс – Филадельфия
 6 : 5 ОТ
27.03 02:00
Питтсбург – Каролина
 4 : 1
27.03 02:00
Вашингтон – Детройт
 4 : 3 ОТ
27.03 02:30
Торонто – Нью-Джерси
 3 : 6
27.03 03:00
Нэшвилл – Вегас
 5 : 4 ОТ
27.03 03:00
Виннипег – Эдмонтон
 3 : 4 ОТ
27.03 03:30
Чикаго – Калгари
 3 : 1
27.03 04:00
Колорадо – Монреаль
 1 : 2
27.03 05:00
Аризона – Коламбус
 6 : 2
27.03 05:00
Сиэтл – Анахайм
 4 : 0
27.03 05:30
Сан-Хосе – Даллас
 3 : 6
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 72 123
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 70 123
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 68 119
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 70 59
Зак Хаймэн

Зак Хаймэн

Эдмонтон

 69 53
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 72 51
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Энтони Столарз

Энтони Столарз

Флорида

 22 1.96
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