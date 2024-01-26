Три очка Кучерова помогли «Тампе» переиграть «Аризону»

«Тампа» на своем льду выиграла у «Аризоны» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.

Российский нападающий хозяев Никита Кучеров набрал в этой встрече 3 (1+2) очка и вернулся на первую строчку в списке лучших бомбардиров сезона. Его признали первой звездой встречи.

Российский голкипер Андрей Василевский отразил 17 из 20 бросков по своим воротам.

«Тампа» набрала 57 очков и занимает 5-е место в Восточной конференции. «Аризона» идет на 10-й строчке в Западной конференции — 49 очков.