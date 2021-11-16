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«Тампа» — «Айлендерс»: Василевский и Варламов выйдут на лед с первых минут

03:06
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«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ примет «Айлендерс».

С первых минут на лед выйдут российские вратари Андрей Василевский и Семен Варламов. Голкипер «островитян» Илья Сорокин остался в запасе.

«Тампа» с 17 очками занимает седьмое место в Восточной конференции, «Айлендерс» с 12 очками — на 14-й строчке.

Матч «Тампа» — «Айлендерс» пройдет сегодня, 16 ноября и начнется в 3:00 мск.

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Сергей Разин все материалы автора
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