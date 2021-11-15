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НХЛ объявила о переносе трех ближайших матчей «Оттавы»

23:48
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Национальная хоккейная лига приняла решение перенести ближайшие матчи «Оттавы» в регулярном чемпионате, сообщается на официальном сайте лиги.

Из-за критичной ситуации с распространением коронавируса в команде перенесены игры с «Нью-Джерси» (17 ноября), «Нэшвиллом» (18 ноября) и «Рейнджерс» (20 ноября).

Даты проведения каждый игры будут определены позже.

Ранее «Оттава» отменила несколько тренировок. На данный момент сразу 10 хоккеистов команды находятся под действием COVID-протоколов НХЛ. Среди них есть российский защитник Никита Зайцнв.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/senators/news/senators-national-hockey-league-postpone-teams-next-three-games/c-327976438

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