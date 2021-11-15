НХЛ объявила о переносе трех ближайших матчей «Оттавы»

Национальная хоккейная лига приняла решение перенести ближайшие матчи «Оттавы» в регулярном чемпионате, сообщается на официальном сайте лиги.

Из-за критичной ситуации с распространением коронавируса в команде перенесены игры с «Нью-Джерси» (17 ноября), «Нэшвиллом» (18 ноября) и «Рейнджерс» (20 ноября).

Даты проведения каждый игры будут определены позже.

Ранее «Оттава» отменила несколько тренировок. На данный момент сразу 10 хоккеистов команды находятся под действием COVID-протоколов НХЛ. Среди них есть российский защитник Никита Зайцнв.