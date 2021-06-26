«Тампа» вышла в финал Кубка Стэнли
05:34
«Тампа» обыграла «Айлендерс» в седьмом матче 1/2 финала Кубка Стэнли (1:0). Единственную шайбу в начале второго периода забросил Янни Гурд. Тогда «Лайтнинг» играли в меньшинстве.
Счет в серии стал 4-3 в пользу «Тампы». В финале она сыграет против «Монреаля».
В пятницу, 25 июня, стало известно расписание финальной серии Кубка Стэнли. «Лайтнинг» начнут с домашнего матча.
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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: полуфинал плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и результаты, новости и обзоры матчей
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