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«Тампа» вышла в финал Кубка Стэнли

05:34
26 июня. «Тампа» — «Айлендерс» — 1:0. Андрей Василевский. Фото Twitter
26 июня. «Тампа» — «Айлендерс» — 1:0. Андрей Василевский. Фото Twitter
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«Тампа» обыграла «Айлендерс» в седьмом матче 1/2 финала Кубка Стэнли (1:0). Единственную шайбу в начале второго периода забросил Янни Гурд. Тогда «Лайтнинг» играли в меньшинстве.

Счет в серии стал 4-3 в пользу «Тампы». В финале она сыграет против «Монреаля».

В пятницу, 25 июня, стало известно расписание финальной серии Кубка Стэнли. «Лайтнинг» начнут с домашнего матча.

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Евгений Козинов все материалы автора
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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: полуфинал плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и результаты, новости и обзоры матчей