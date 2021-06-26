«Тампа» вышла в финал Кубка Стэнли

«Тампа» обыграла «Айлендерс» в седьмом матче 1/2 финала Кубка Стэнли (1:0). Единственную шайбу в начале второго периода забросил Янни Гурд. Тогда «Лайтнинг» играли в меньшинстве.

Счет в серии стал 4-3 в пользу «Тампы». В финале она сыграет против «Монреаля».

В пятницу, 25 июня, стало известно расписание финальной серии Кубка Стэнли. «Лайтнинг» начнут с домашнего матча.