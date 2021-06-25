Стали известны даты матчей финала Кубка Стэнли-2021

Стали известны даты матчей финальной серии Кубка Стэнли.

Пресс-служба НХЛ опубликовала расписание в официальном Twitter лиги.

Первый матч финала состоится 29 июня по московскому времени. Вторая игра назначена на 1 июля, третья — на 3 июля, четвертая — на 6 июля. В случае необходимости, пятый матч состоится 8 июля, шестой — 10 июля, а седьмой — 12 июля. Время начала всех игр, за исключением седьмой — 3.00 (мск). В случае, если в финальной серии состоится седьмой матч, он начнется в 2.00 (мск).

The @CanadiensMTL will visit either the Tampa Bay Lightning or New York Islanders for Game 1 of the 2021 #StanleyCup Final on Monday, June 28 at 8 p.m. ET.



More info: https://t.co/nz6VdpPBna pic.twitter.com/zLS5U1UBMz — NHL Public Relations (@PR_NHL) June 25, 2021

На момент публикации известен лишь один финалист Кубка Стэнли — «Монреаль». Второй финалист определится в субботу, 26 июня после седьмого матча серии «Тампа» — «Айлендерс» (начало — в 3.00 по московскому времени).