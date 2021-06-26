Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Гурд стал первым игроком в истории «Тампы», забросившим шайбу в меньшнистве в 7-м матче серии

05:09

«Тампа» в начале второго периода открыла счет в седьмом матче 1/2 финала Кубка Стэнли против «Айлендерс». Шайбу забросил Янни Гурд, когда «Лайтнинг» играли в меньшинстве.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Гурд стал первым игроком в истории «Тампы», которому удалось отметиться голом при игре в меньшинстве в седьмом матче серии.

Победитель сегодняшнего матча выйдет в финал Кубка Стэнли, где сыграет с «Монреалем».

Читайте также

Кучеров сыграет в седьмом матче 1/2 финала Кубка Стэнли
Как сложилась трагическая судьба Ирины Купченко
Премьер Италии допустил, что «Спутник V» в Европе не признают никогда
Ученые предположили, что за нами наблюдают 29 цивилизаций инопланетян

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора
vs
2
Офсайд