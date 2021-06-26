Гурд стал первым игроком в истории «Тампы», забросившим шайбу в меньшнистве в 7-м матче серии

«Тампа» в начале второго периода открыла счет в седьмом матче 1/2 финала Кубка Стэнли против «Айлендерс». Шайбу забросил Янни Гурд, когда «Лайтнинг» играли в меньшинстве.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Гурд стал первым игроком в истории «Тампы», которому удалось отметиться голом при игре в меньшинстве в седьмом матче серии.

Победитель сегодняшнего матча выйдет в финал Кубка Стэнли, где сыграет с «Монреалем».