Гурд стал первым игроком в истории «Тампы», забросившим шайбу в меньшнистве в 7-м матче серии
05:09
«Тампа» в начале второго периода открыла счет в седьмом матче 1/2 финала Кубка Стэнли против «Айлендерс». Шайбу забросил Янни Гурд, когда «Лайтнинг» играли в меньшинстве.
Как сообщает пресс-служба НХЛ, Гурд стал первым игроком в истории «Тампы», которому удалось отметиться голом при игре в меньшинстве в седьмом матче серии.
Победитель сегодняшнего матча выйдет в финал Кубка Стэнли, где сыграет с «Монреалем».
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