Таблица лучших бомбардиров в истории НХЛ после 1366-го очка Овечкина. Текущее положение

В ночь на четверг, 16 декабря «Вашингтон» проиграл «Чикаго» (4:5 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В этой встрече российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин забил гол и отдал результативную передачу. Теперь на счету 36-летнего хоккеиста 46 (21+25) очков в 29 матчах сезона-2021/22. Всего за карьеру в НХЛ у россиянина 1366 (751+615) очков в 1226 матчах.

Овечкин занимает 26-е место по количеству набранных очков в истории НХЛ. Его ближайшая цель — канадец Джонни Буцик, завершивший карьеру в 1978-м году и набравший 1369 (556+813) очков в 1540 играх.

Топ-5 лучших бомбардиров в истории НХЛ:

1. Уэйн Гретцки — 2857 (894+1963) очков в 1487 матчах.

2. Яромир Ягр — 1921 (766+1155) в 1733.

3. Марк Мессье — 1887 (694+1193) в 1756.

4. Горди Хоу — 1850 (801+1049) в 1767.

5. Рон Фрэнсис — 1798 (549+1249) в 1731.

...26. Александр Овечкин («Вашингтон») — 1366 (751+615) в 1226.