Овечкин вышел на первое место в списке бомбардиров сезона в НХЛ

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин вышел в лидеры списка бомбардиров сезона в НХЛ.

В активе россиянина гол и результативный пас в матче с «Чикаго» (4:5 ОТ). Он набрал 46 (21+25) очков. Александр опередил Леона Драйзайтля. Форвард «Эдмонтона» на второй позиции — 45 (23+22) очка.

Также 45 очков в активе Коннора Макдэвида из «Эдмонтона» (16+29). Он идет третьим.

Для Овечкина это была 751-я шайба в лиге. По этому показателю он занимает четвертое место среди всех игроков НХЛ. Больше в лиге забили только Яромир Ягр (766), Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).