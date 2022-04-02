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Таблица лучших бомбардиров НХЛ: Макдэвид и Драйзайтль увеличили преимущество над преследователями

Макдэвид и Драйзайтль увеличили преимущество над преследователями в таблице лучших бомбардиров НХЛ
Сергей Разин
корреспондент
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Коннор Макдэвид.
Фото ХК Эдмонтон

Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса» (6:5 ОТ).

25-летний канадец набрал 102 (39+63) очка в 68 матчах и лидирует в списке лучших бомбардиров сезона. Лучший среди россиян — форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов — с 83 (38+45) очками занимает седьмое место в рейтинге, капитан «Вашингтона» Александр Овечкин с 78 (42+36) очками — на 16-й строчке.

Список лучших бомбардиров НХЛ сезона-2021/22:

1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 102 (39+63) очка в 68 матчах

2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 99 (49+50) в 69 матчах

3. Джонатан Юбердо («Флорида») — 94 (23+71) в 67 матчах

4. Джонни Годро («Калгари») — 91 (31+60) в 67 матчах

5. Остон Мэттьюс («Торонто») — 87 (50+37) в 62 матче

6. Назем Кадри («Колорадо») — 83 (26+57) в 65 матчах

7. Кирилл Капризов («Миннесота») — 83 (38+45) в 65 матчах

8. Мэттью Ткачак («Калгари») — 83 (32+51) в 67 матчах

9. Кайл Коннор («Виннипег») — 82 (41+41) в 67 матчах

10. Роман Йоси («Нэшвилл») — 81 (18+63) в 66 матчах...

12. Артемий Панарин («Рейнджерс») — 80 (18+62) в 64 матчах

16. Александр Овечкин («Вашингтон») — 78 (42+36) в 66 матчах

Коннор Макдэвид
Леон Драйзайтль
НХЛ
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