Таблица лучших бомбардиров НХЛ: Макдэвид и Драйзайтль увеличили преимущество над преследователями
Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса» (6:5 ОТ).
25-летний канадец набрал 102 (39+63) очка в 68 матчах и лидирует в списке лучших бомбардиров сезона. Лучший среди россиян — форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов — с 83 (38+45) очками занимает седьмое место в рейтинге, капитан «Вашингтона» Александр Овечкин с 78 (42+36) очками — на 16-й строчке.
Список лучших бомбардиров НХЛ сезона-2021/22:
1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 102 (39+63) очка в 68 матчах
2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 99 (49+50) в 69 матчах
3. Джонатан Юбердо («Флорида») — 94 (23+71) в 67 матчах
4. Джонни Годро («Калгари») — 91 (31+60) в 67 матчах
5. Остон Мэттьюс («Торонто») — 87 (50+37) в 62 матче
6. Назем Кадри («Колорадо») — 83 (26+57) в 65 матчах
7. Кирилл Капризов («Миннесота») — 83 (38+45) в 65 матчах
8. Мэттью Ткачак («Калгари») — 83 (32+51) в 67 матчах
9. Кайл Коннор («Виннипег») — 82 (41+41) в 67 матчах
10. Роман Йоси («Нэшвилл») — 81 (18+63) в 66 матчах...
12. Артемий Панарин («Рейнджерс») — 80 (18+62) в 64 матчах
16. Александр Овечкин («Вашингтон») — 78 (42+36) в 66 матчах
|2.04
|02:00
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Баффало – Нэшвилл
|4 : 3
|2.04
|02:00
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Рейнджерс – Айлендерс
|0 : 3
|2.04
|02:00
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Тампа-Бэй – Чикаго
|5 : 2
|2.04
|02:30
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Детройт – Оттава
|2 : 5
|2.04
|04:00
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Эдмонтон – Сент-Луис
|6 : 5 ОТ
|2.04
|05:00
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Сиэтл – Вегас
|2 : 5
|2.04
|05:30
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Аризона – Анахайм
|0 : 5
|2.04
|19:30
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Нью-Джерси – Флорида
|- : -
|2.04
|22:00
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Колорадо – Питтсбург
|- : -