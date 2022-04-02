Таблица лучших снайперов НХЛ: Капризов опустился на восьмое место

Капризов опустился на восьмое место в таблице лучших снайперов НХЛ

Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса» (6:5 ОТ).

25-летний канадец забросил 39 шайб в 68 матчах и поднялся на шестое место в списке лучших бомбардиров сезона. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин с 42 голами занимает четвертую строчку, форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов с 38 шайбами опустился с шестого на восьмое место.

Список лучших снайперов НХЛ сезона-2021/22:

1. Остон Мэттьюс («Торонто») — 50 шайб в 62 матчах

2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 49 шайб в 69 матчах

3. Крис Крайдер («Рейнджерс») — 46 шайб в 69 матчах

4. Александр Овечкин («Вашингтон») — 42 шайбы в 66 матчах

5. Кайл Коннор («Виннипег») — 41 шайба в 67 матчах

6. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 39 шайб в 68 матчах

7. Алекс Дебринкат («Чикаго») — 39 шайб в 69 матчах

8. Кирилл Капризов («Миннесота») — 38 шайб в 65 матчах