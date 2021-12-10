Таблица лучших бомбардиров НХЛ: Макдэвид и Драйзайтль оторвались от Овечкина на 4 очка

Нападающие «Эдмонтона» Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль продолжают лидировать в таблице лучших бомбардиров НХЛ сезона-2021/22.

В сегодняшнем матче регулярного чемпионата против «Бостона» (2:3) Драйзайтль сделал дубль, теперь на счету немца 45 (23+22) очков. Макдэвид сделал две результативных передачи в игре с «Брюинз», у него также 45 (16+29) очков.

Третье место в списке занимает россиянин Александр Овечкин из «Вашингтона», у которого 41 (20+21) очко.

На четвертой строчке идет форвард «Колорадо» Назем Кадри, набравший 34 (11+23) очка. Пятое место занимает нападающий «Тампы» Стивен Стэмкос, у которого 32 (13+19) очка. У российского форварда «Миннесоты» Кирилла Капризова также 32 (10+22) очка, но он уступает Стэмкосу по количеству заброшенных шайб.

Список лучших бомбардиров НХЛ сезона-2021/22:

1. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 45 очков (23+22)

2. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 45 очков (16+29)

3. Александр Овечкин («Вашингтон») — 41 очко (20+21)

4. Назем Кадри («Колорадо») — 34 очка (11+23)

5. Стивен Стэмкос («Тампа») — 32 очка (13+19)

6. Кирилл Капризов («Миннесота») — 32 очка (10+22)