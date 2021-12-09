НХЛ: «Торонто» — «Тампа-Бэй», «Сент-Луис» — «Детройт» и другие матчи 10 декабря
20:00
В ночь на пятницу, 10 декабря, пройдут очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ.
«Коламбус» — «Анахайм» (3.00 мск)
«Монреаль» — «Чикаго» (3.00)
«Торонто» — «Тампа-Бэй» (3.00)
«Айлендерс» — «Нэшвилл» (3.30)
«Сент-Луис» — «Детройт» (4.00)
«Калгари» — «Каролина» (5.00)
«Эдмонтон» — «Бостон» (5.00)
«Сиэтл» — «Виннипег» (6.00)
«Лос-Анджелес» — «Даллас» (6.30)
«Сан-Хосе» — «Миннесота» (6.30)
НХЛ: турнирные таблицы Западной и Восточной конференций //
Статистика игроков НХЛ: лучшие бомбардиры и снайперы — по этой ссылке
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