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НХЛ: «Торонто» — «Тампа-Бэй», «Сент-Луис» — «Детройт» и другие матчи 10 декабря

20:00
Нападающие «Сент-Луиса» Павел Бучневич и Джордан Кайру. Фото Getty Images
Нападающие «Сент-Луиса» Павел Бучневич и Джордан Кайру. Фото Getty Images
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В ночь на пятницу, 10 декабря, пройдут очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ.

«Коламбус» — «Анахайм» (3.00 мск)

«Монреаль» — «Чикаго» (3.00)

«Торонто» — «Тампа-Бэй» (3.00)

«Айлендерс» — «Нэшвилл» (3.30)

«Сент-Луис» — «Детройт» (4.00)

«Калгари» — «Каролина» (5.00)

«Эдмонтон» — «Бостон» (5.00)

«Сиэтл» — «Виннипег» (6.00)

«Лос-Анджелес» — «Даллас» (6.30)

«Сан-Хосе» — «Миннесота» (6.30)

НХЛ: турнирные таблицы Западной и Восточной конференций //
Статистика игроков НХЛ: лучшие бомбардиры и снайперы — по этой ссылке

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Сергей Ревенко все материалы автора
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