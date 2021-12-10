Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Капризов набрал очки в седьмом матче подряд и установил личный рекорд

09:33
Кирилл Капризов. Фото Twitter
Кирилл Капризов. Фото Twitter
Теги:

Российский нападающий Кирилл Капризов, набравший 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе» (5:2), продлил свою результативную серию в текущем сезоне до семи игр. Это рекорд для 24-летнего форварда.

В этих встречах Капризов набрал 14 (5+9) очков. Всего же в этом сезоне он провел 26 матчей, в которых набрал 32 (10+22) очка при показателе полезности «+12».

В НХЛ он сыграл 81 матч, в которых забил 37 шайб и отдал 46 голевых передач.

Напомним, «Миннесота» возглавляет общую таблицу НХЛ.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Роман Шишов все материалы автора
Читайте также
Мандарины: польза и вред для организма человека
Bloomberg узнал о возмущении НАТО из-за диалога Байдена и Путина
1