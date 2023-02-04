Свечников выиграл забег на скорость в Матче звезд НХЛ

Форвард «Каролины» Андрей Свечников стал победителем конкурса забега на скорость в Матче звезд НХЛ-2023.

22-летний россиянин показал время 13.699 секунды. Его соперник по финалу форвард Кевин Фиала («Лос-Анджелес») пробежал дистанцию за 14.114 секунды.

В финал не попали Чендлер Стивенсон («Вегас»), Дилан Ларкин («Детройт») и Кайл Макар («Колорадо»).