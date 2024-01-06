Свечников рассказал, за счет чего ему удалось набрать 3 очка в матче с «Вашингтоном»

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников прокомментировал победный матч над «Вашингтоном» в НХЛ (6:2). В этой встрече хоккеист забил гол и отдал 2 ассиста.

«Я чувствую химию (с партнерами по команде). А игра в большинстве нам удалась.

Надеюсь, мы продолжим это делать. Я думаю, что это химия. После пары подобных матчей ты начинаешь чувствовать себя уверенно. Я стараюсь сохранить эту уверенность", — цитирует россиянина НХЛ.

Результативная серия игрока на данный момент составляет 6 игр, в которых он набрал 14 (7+7) очков.