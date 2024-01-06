В «Чикаго» рассказали о травме Бедарда

Главный тренер «Чикаго» Люк Ричардсон прокомментировал травму форварда Коннора Бедарда в матче с «Нью-Джерси» (2:4).

«Я думаю, что он явно ударился головой, но я не уверен. В раздевалке команды я только услышал, что сегодня вечером все возвращаются домой, все в состоянии вернуться домой, и мы проведем обследование Коннора в Чикаго. Тренеры не сказали, что у него сотрясение мозга, но мы просто подождем, пока приедем домой и тщательно обследуем Бедарда», — цитирует тренера официальный сайт НХЛ.

Бедард в первом периоде получил травму после силового приема защитника «дьяволов» Брендана Смита. Бедард, держась за челюсть, покинул лёд и больше не вернулся.