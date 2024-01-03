«Коламбус» проиграл «Бостону». Проворов и Воронков сделали по голевой передаче

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«Коламбус» на своем льду потерпел поражение от «Бостона» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:4. «Брюинз» одержали четвертую победу кряду.

Российские хоккеисты хозяев Иван Проворов и Дмитрий Воронков поучаствовали в голевой атаке своей команды, отетившись результативными передачами.

«Бостон» набрал 52 очка и лидирует в Восточной конференции. «Коламбус» идет на 15-й строчке — 32 очка.