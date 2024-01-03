«Рейнджерс» дома проиграли «Каролине». Свечников оформил дубль

«Каролина» на выезде обыграла «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:1. «Харрикейнз» одержали четвертую победу подряд.

Российский нападающий гостей Андрей Свечников забросил две шайбы. Голкипер хозяев Игорь Шестеркин отразил 21 из 27 бросков по своим воротам.

«Каролина» набрала 46 очков и занимает 4-е место в Восточной конференции. «Рейнджерс» идут на второй строчке — 51 очко.