Свечников признан первой звездой дня в НХЛ

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников признан первой звездой дня в НХЛ.

Форвард сделал хет-трик в матче регулярного чемпионата с «Монреалем» (5:3).

Второй звездой дня стал вратарь «Эдмонтона» Стюарт Скиннер, который отразил все 25 бросков в игре против «Сан-Хосе» (5:0).

Третья звезда дня — нападающий «Филадельфии» Джоэль Фараби, у которого 2 (1+1) очка в матче с «Ванкувером» (4:1).