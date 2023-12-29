«Вегас» — «Лос-Анджелес»: видеообзор матча НХЛ

«Вегас» победил «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Вегас» занимает второе место в таблице Западной конференции с 49 очками в 37 матчах. «Лос-Анджелес» идет на четвертой строчке с 44 очками в 32 играх.