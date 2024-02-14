«Даллас» — «Каролина»: видеообзор матча НХЛ

«Каролина» на выезде проиграла «Далласу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:4.

За «Харрикейнз» голы забили Джордан Стаал и Йеспер Фаст. У «Старз» отметились Роопе Хинтц, Мэйсон Марчмент, Джейсон Робертсон и Мэтт Дюшен.

Видео лучших моментов матча опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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