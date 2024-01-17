Сорокин стал третьей звездой матча «Виннипег» — «Айлендерс»
Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Виннипег» — «Айлендерс» (4:2).
Третьей звездой признан российский голкипер «островитян» Илья Сорокин. На счету 28-летнего россиянина 40 отраженных бросков (из 43).
Второй звездой стал форвард «Джетс» Габриэль Виларди, который забросил одну шайбу. Возглавил тройку вратарь Коннор Хеллебайк, отразивший 35 из 37 бросков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|43
|28
|15
|58
|2
|Филадельфия
|44
|24
|20
|54
|3
|Каролина
|43
|24
|19
|53
|4
|Питтсбург
|42
|21
|21
|48
|5
|Вашингтон
|42
|21
|21
|48
|6
|Айлендерс
|44
|19
|25
|48
|7
|Нью-Джерси
|41
|22
|19
|47
|8
|Коламбус
|44
|14
|30
|37
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|43
|26
|17
|61
|2
|Флорида
|43
|27
|16
|57
|3
|Торонто
|41
|21
|20
|50
|4
|Детройт
|43
|22
|21
|49
|5
|Тампа-Бэй
|44
|22
|22
|49
|6
|Монреаль
|43
|18
|25
|43
|7
|Баффало
|44
|19
|25
|42
|8
|Оттава
|39
|15
|24
|30
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|43
|29
|14
|62
|2
|Колорадо
|45
|29
|16
|61
|3
|Даллас
|43
|26
|17
|57
|4
|Нэшвилл
|44
|24
|20
|49
|5
|Аризона
|41
|21
|20
|44
|6
|Сент-Луис
|42
|21
|21
|44
|7
|Миннесота
|43
|18
|25
|41
|8
|Чикаго
|44
|13
|31
|28
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|44
|29
|15
|62
|2
|Вегас
|44
|25
|19
|55
|3
|Лос-Анджелес
|41
|21
|20
|50
|4
|Эдмонтон
|39
|23
|16
|47
|5
|Сиэтл
|44
|19
|25
|47
|6
|Калгари
|43
|20
|23
|45
|7
|Анахайм
|44
|15
|29
|31
|8
|Сан-Хосе
|45
|10
|35
|24
Результаты / календарь
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20.01
21.01
22.01
|17.01
|03:00
|
Рейнджерс – Сиэтл
|5 : 2
|17.01
|03:00
|
Оттава – Колорадо
|4 : 7
|17.01
|03:00
|
Вашингтон – Анахайм
|2 : 0
|17.01
|04:00
|
Даллас – Лос-Анджелес
|5 : 1
|17.01
|04:00
|
Виннипег – Айлендерс
|4 : 2
|17.01
|04:30
|
Чикаго – Сан-Хосе
|2 : 1 Б
|17.01
|05:00
|
Эдмонтон – Торонто
|4 : 2
|17.01
|05:00
|
Калгари – Аризона
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|43
|72
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|45
|72
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|43
|61
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|40
|33
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|43
|32
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|43
|28
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Давид Риттих
Лос-Анджелес
|5
|1.61
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