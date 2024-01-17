Сорокин стал третьей звездой матча «Виннипег» — «Айлендерс»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Виннипег» — «Айлендерс» (4:2).

Третьей звездой признан российский голкипер «островитян» Илья Сорокин. На счету 28-летнего россиянина 40 отраженных бросков (из 43).

Второй звездой стал форвард «Джетс» Габриэль Виларди, который забросил одну шайбу. Возглавил тройку вратарь Коннор Хеллебайк, отразивший 35 из 37 бросков.